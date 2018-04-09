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Политика / Власть

Московские власти лишили Яшина полномочий руководителя районной призывной комиссии

Он должен был ее возглавить как глава Красносельского муниципалитета Москвы
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С Ильи Яшина сняли полномочия главы призывной комиссии, об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. «В России стартовал весенний призыв, и Собянин своим решением утвердил состав районных призывных комиссий. В соответствии с федеральным законодательством, главы муниципалитетов по должности являются председателями комиссий. Но действующему мэру на это плевать - он просто вычеркнул мою фамилию, потому что ему так захотелось», - написал Яшин. Прошлой осенью политик стал главой муниципалитета Красносельского района Москвы.

Яшин получил письмо от военного комиссара Красносельского района ЦАО Игоря Брагинца, в котором председателем комиссии указан депутат района Михаил Бирюков. В письме также указано, что состав призывной комиссии утверждается мэром Москвы, который также исполняет обязанности председателя призывной комиссии Москвы. Согласно закону о воинской обязанности и военной службе председателем призывной комиссии является глава муниципального образования или его заместитель.

«Ведомости» направили запрос в пресс-службу мэрии с вопросом, почему с Яшина были сняты полномочия председателя призывной комиссии. В военном комиссариате Красносельского района дежурный сообщил, что Брагинца нет на месте.

По словам Яшина, сейчас заседания призывной комиссии транслируются в мэрию, и «видимо, мэр не хочет» его видеть. Яшин рассказывает, что норма призыва этой весной составляет 17 человек. Такая же норма была и осенью прошлого года, когда комиссию возглавлял Яшин, и она, по словам политика, была выполнена.

Координатор «Гражданина и армии» Сергей Кривенко сказал «Ведомостям», что решение мэрии незаконное, а про подобные исключения в столице он не слышал. «Мы предложили помощь с обращением в суд, но пока они сказали, что разберутся сами», - говорит Кривенко.

Яшин был избран муниципальным депутатом Красносельского района в сентябре прошлого года. На выборах семь мандатов в совете депутатов района достались членам движения «Солидарность», еще три мандата получили представители «Единой России».

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