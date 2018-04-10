Россия заплатит по 5000 евро за аресты предпринимателей

Проблема не в том, что суды нарушили запрет, объясняет ЕСПЧ, - они никак не обосновали такое решение Jean-Francois Badias / AP

ЕСПЧ присудил компенсацию морального вреда в 5000 евро двум предпринимателям, которых столичные суды отправили в СИЗО, несмотря на законодательный запрет заключать под стражу подозреваемых по экономическим статьям. Об этом говорится в опубликованном 10 апреля решении по жалобам Александра Рубцова и Гагика Балаяна.

Проблема даже не в том, что суды нарушили запрет, объясняет ЕСПЧ, в конце концов, у них могли быть для этого веские основания. Но они никак не обосновали такое решение, а это уже является нарушением права на свободу и личную неприкосновенность.

Арест без объяснений

Рубцову следствие инкриминировало попытку хищения прав на акции стоимостью 1,6 млрд руб. посредством фиктивного договора купли-продажи. В октябре 2013 г. бизнесмен был арестован Тверским судом Москвы вопреки возражениям защиты. Та ссылалась на относительно новую тогда норму УПК, запрещавшую отправлять за решетку предпринимателей, обвиняемых по экономическим делам. (ч. 1.1 ст. 108 УПК). Но суд заявил, что его преступление не было связано с его деловой активностью, «без какого-либо очевидного анализа».

Основателя Фонда содействия малому бизнесу Гагика Балаяна задержали в сентябре 2015 г. в рамках расследования масштабных хищений средств вкладчиков Первого республиканского банка, у которого годом ранее ЦБ отозвал лицензию. Тверской суд отказался применить к нему ч. 1.1 ст. 108 УПК, ссылаясь на «метод и обстоятельства» его предполагаемого преступления, цитирует ЕСПЧ – но снова без каких-либо дополнительных объяснений.

Даже если у национальных судов были причины для того, чтобы не признать в заявителях предпринимателей, они не были указаны в соответствующих решениях. В результате утверждения заявителей о том, что их предполагаемые преступления попадают в сферу их предпринимательской деятельности, оставались не исследованными национальными судами. Отсутствие обоснования в их заключениях может демонстрировать произвольный характер таких решений, настаивает Страсбургский суд.

Запрет на аресты предпринимателей действует с 2012 г., но, по данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, уголовное преследование остается средством давления на предпринимателей: несмотря на существующие ограничения, вплоть до 2017 г. отмечался значительный рост числа лиц, находящихся в СИЗО по обвинению в преступлениях в сфере экономики (с 2012 г. – почти в 1,5 раза), такая статистика приводится в докладе уполномоченного президенту за 2017 г.

Это очень хорошее решение, радуется эксперт федерального центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», адвокат Юрий Гервис, но скорее всего этого будет недостаточно для того, чтобы повлиять на сложившуюся практику. А она такова, что практически невозможно доказать нашим судам, что предприниматель является предпринимателем – даже если он в этом качестве зарегистрирован. Очевидно, должна накопиться критическая масса такого рода решений, а еще хорошо бы государство научилось взыскивать в регрессном порядке компенсацию с судей, выносивших такие решения, рассуждает эксперт.