Дело Магомедовых между политикой и бизнесом
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Непростая история отношений бизнеса и власти пополнилась еще одним кейсом. Арестованы братья Магомедовы, и произошло это накануне формирования нового правительства. Правда, уже опубликованы статьи о том, что здесь на самом деле нет никакой политики, а есть только борьба за деньги и собственность. Прочитав их, я вспомнил дело Михаила Ходорковского. Там все было наоборот: большинство экспертов уверяли, что дело как раз в политике. А собственность только на втором месте.
Политическая версия дела ЮКОСа возникла на самом деле скорее для убеждения Владимира Путина в необходимости дать санкцию на арест одного из самых богатых людей страны и на отъем его собственности. А для пущей убедительности президенту говорили, что Ходорковский намерен продать компанию американцам. Но это подавалось тоже как часть политического плана.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}