Мнения / Аналитика / Конъюнктура
Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: Где политика, а где бизнес

Дело Магомедовых между политикой и бизнесом

Для решения проблем собственности нужны особые права и на кабинет, и на президента
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Константин Симонов

Непростая история отношений бизнеса и власти пополнилась еще одним кейсом. Арестованы братья Магомедовы, и произошло это накануне формирования нового правительства. Правда, уже опубликованы статьи о том, что здесь на самом деле нет никакой политики, а есть только борьба за деньги и собственность. Прочитав их, я вспомнил дело Михаила Ходорковского. Там все было наоборот: большинство экспертов уверяли, что дело как раз в политике. А собственность только на втором месте.

Политическая версия дела ЮКОСа возникла на самом деле скорее для убеждения Владимира Путина в необходимости дать санкцию на арест одного из самых богатых людей страны и на отъем его собственности. А для пущей убедительности президенту говорили, что Ходорковский намерен продать компанию американцам. Но это подавалось тоже как часть политического плана.

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