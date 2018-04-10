Дело Магомедовых между политикой и бизнесом

Статья опубликована в № 4544 от 10.04.2018 под заголовком: Где политика, а где бизнес

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Непростая история отношений бизнеса и власти пополнилась еще одним кейсом. Арестованы братья Магомедовы, и произошло это накануне формирования нового правительства. Правда, уже опубликованы статьи о том, что здесь на самом деле нет никакой политики, а есть только борьба за деньги и собственность. Прочитав их, я вспомнил дело Михаила Ходорковского. Там все было наоборот: большинство экспертов уверяли, что дело как раз в политике. А собственность только на втором месте.

Политическая версия дела ЮКОСа возникла на самом деле скорее для убеждения Владимира Путина в необходимости дать санкцию на арест одного из самых богатых людей страны и на отъем его собственности. А для пущей убедительности президенту говорили, что Ходорковский намерен продать компанию американцам. Но это подавалось тоже как часть политического плана.