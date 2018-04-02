Когда друзья не при делах

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Московские СИЗО давно не принимали таких состоятельных арестантов. В субботу Тверской районный суд арестовал на два месяца миллиардера, совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, а вместе с ним его старшего брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова, и гендиректора входящего в «Сумму» ООО «Интэкс» Артура Максидова: им инкриминируют хищение на 2,5 млрд руб. и организацию преступного сообщества. Дело против братьев Магомедовых насчитывает семь эпизодов, а хронология преступлений начинается еще с 2010 г. – итого, если верить следователям, арест братьев стал точкой в длинной истории отношений «Суммы» с государством, которая зрела много лет и дозрела только сейчас, когда назначения в новый состав путинского кабинета ждет давний друг Зиявудина Магомедова, его однокурсник вице-премьер Аркадий Дворкович. От ареста (суд отверг предложение о залоге в размере 2,5 млрд руб.) Зиявудина Магомедова не уберегли ни личные благодарности президента России Владимира Путина, ни полученные из рук премьер-министра Дмитрия Медведева ордена.

Такой жесткий сценарий выбивается из практики дел против фигурантов списка Forbes последних лет. Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков в 2014 г. был обвинен в хищении акций «Башнефти», но остался под домашним арестом. Поход в нефтянку стоил «Системе» и самой «Башнефти» (отошла «Роснефти»), и выплаты 100 млрд руб. ущерба «Башнефти».