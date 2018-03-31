Политологи: задержание миллиардера Магомедова ставит в двусмысленное положение премьера Медведева

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Репутация нечужого и Медведеву, и Дворковичу бизнесмена у Магомедова была уже не один год Максим Стулов / Ведомости

Совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, состояние которого журнал Forbes оценивает в $1,25 млрд (76-е место в списке богатейших россиян), и его старшего брата, экс-сенатора Магомеда Магомедова задержали по делу о крупных хищениях бюджетных средств. Вместе с ними задержан Артур Максидов - руководитель одной из компаний, входящих в «Сумму». Уголовное дело в отношении них возбуждено по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения (ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК), сообщила представитель МВД Ирина Волк. На момент публикации в Тверском суде Москвы следствие просило арестовать всех троих подозреваемых.

Магомедовых традиционно связывают с премьер-министром Дмитрием Медведевым, его заместителем Аркадием Дворковичем и президентом компании «Транснефть» Николаем Токаревым, напоминает политолог Евгений Минченко.