Следствие подозревает братьев Магомедовых в хищении бюджетных денег

Екатерина Кузьмина / Ведомости

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов задержан по подозрению в крупных хищениях бюджетных средств. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. Также задержаны брат миллиардера Магомед Магомедов и руководитель компании, входящей в «Сумму», Артур Максидов.

Дело по ч. 4 ст. 159 и ст. 210 УК РФ возбуждено по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения, сообщает МВД.

30 марта сотрудники Следственного департамента и ГУЭБиПК МВД России, ФСБ России при силовой поддержке Росгвардии провели обыски в 25 субъектах России, в том числе Москве и Московской области, добавила Волк.

Тверской суд Москвы сегодня после 15.00 мск рассмотрит вопрос об аресте подозреваемых.

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