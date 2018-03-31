Следователи просят суд арестовать миллиардера Зиявудина Магомедова

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов Е. Кузьмина / Ведомости

Тверской суд Москвы в субботу, 31 марта, рассмотрит вопрос об аресте совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,2 млрд). Заседание запланировано после 15.00 мск, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь Тверского суда Москвы.

В пятницу вечером пресс-секретарь «Суммы» рассказал «Ведомостям», что сотрудники правоохранительных органов провели беседу с Магомедовым, однако причину следственных действий он назвать затруднился. «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники сообщали, что Магомедов задержан на 48 часов. Партнер «Суммы» по одному из бизнесов рассказал «Ведомостям», что в офисе группы прошли обыски.

Следственные действия могут быть связаны с делом о хищении более 752 млн руб. при строительстве в Калининграде стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванные источники. По данным издания, обыски проходили не только в офисе «Суммы», но и дома у Магомедова и в квартирах его родственников и партнеров.

В 2014 г. дочерняя структура «Суммы» – «Глобалэлектросервис» готовил площадку для строительства стадиона, получив в 2013 г. подряд на 752 млн руб. Компания отвечала в том числе за укрепление слабых грунтов в месте строительства стадиона. Для этого было использовано 1,6 млн кубометров песка, который, по версии следователей, не соответствовал техническим требованиям. Однако в сентябре 2014 г. министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель руководителя управления капитального строительства Калининградской области Сергей Трибунский приняли работы у «Глобалэлектросервиса». Кушхов, Трибунский и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов были арестованы в июле 2017 г. По информации из базы данных судов Москвы, все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

По данным РБК, следственные действия связаны с налоговыми претензиями, однако источники издания не сообщили подробностей. Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). В марте стало известно, что НМТП в 2014–2015 гг. нарушил налоговое законодательство и недоплатил налогов на 6,95 млрд руб. В акте налоговой проверки указано, что порт также должен заплатить 2,47 млрд руб. пеней.

Вместе с Зиявудином Магомедовым задержаны генеральный директор группы «Сумма» Лейла Маммедзаде и брат бизнесмена Магомед Магомедов, сообщает The Bell со ссылкой на источники, знакомые с миллиардером. Один из собеседников рассказал, что Магомедов должен был в пятницу вылететь в США. Пресс-секретарь «Суммы» на просьбу прокомментировать это сообщение сказал «Ведомостям», что у него пока нет новой информации.

Группе «Сумма» также принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком».