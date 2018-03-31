СМИ сообщили о задержании миллиардера Зиявудина Магомедова на 48 часов

Претензии к совладельцу группы «Сумма» могут быть связаны со строительством стадиона к чемпионату мира по футболу

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов Екатерина Кузьмина / Ведомости

Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,2 млрд) задержан на 48 часов, сообщил РБК со ссылкой на человека, близкого к правительству Дагестана, и источник в центральном аппарате МВД. О задержании Магомедова со ссылкой на источники сообщает и «Коммерсантъ». В пятницу вечером пресс-секретарь «Суммы» рассказал «Ведомостям», что сотрудники правоохранительных органов провели беседу с Магомедовым, однако причину следственных действий назвать затруднился. В субботу утром представитель «Суммы» сказал, что новой информации у него пока нет, но она может появиться во второй половине дня.

«Следственные действия в отношении группы «Сумма» и Зиявудина Магомедова в данный момент мы не комментируем», – ответил «Ведомостям» представитель МВД на вопрос о возможном задержании бизнесмена.

Партнер «Суммы» по одному из бизнесов сообщил «Ведомостям», что в офисе группы прошли обыски. По данным газеты «Коммерсантъ», обыски проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ. Неназванные источники издания также сообщили, что обыски проходили не только в офисе «Суммы», но и дома у Магомедова и в квартирах его родственников и партнеров. Помимо документов, по данным «Коммерсанта», при обысках было изъято оружие.

По данным источников «Коммерсанта», обыски проводились по делу о хищении более 752 млн руб. при строительстве в Калининграде стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу. «Глобалэлектросервис» – дочерняя структура группы «Сумма» – готовил площадку для строительства стадиона, получив в 2013 г. подряд на 752 млн руб. Компания отвечала в том числе за укрепление слабых грунтов в месте строительства стадиона. Для этого было использовано 1,6 млн кубометров песка, который, по версии следователей, не соответствовал техническим требованиям. Однако в сентябре 2014 г. министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель руководителя управления капитального строительства Калининградской области Сергей Трибунский приняли работы у «Глобалэлектросервиса». Кушхов, Трибунский и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов были арестованы в июле 2017 г. По информации из базы данных судов Москвы, все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Чем еще владеет «Сумма» Группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком». Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.

Представитель «Глобалэлектросервиса» претензии к качеству работ отвергал. «При передаче строительной площадки претензий у заказчика к качеству и объемам песка не было, – говорил он «Ведомостям». – Кроме того, компания подтвердила качество выполненных работ в Арбитражном суде Калининградской области и Тринадцатом апелляционном суде Санкт-Петербурга, где была проведена судебная строительно-техническая экспертиза».

По данным РБК, следственные действия связаны с налоговыми претензиями, однако источники издания не сообщили подробностей. Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). В марте стало известно, что НМТП в 2014–2015 гг. нарушил налоговое законодательство и недоплатил налогов на 6,95 млрд руб. В акте налоговой проверки указано, что порт также должен заплатить 2,47 млрд руб. пеней. Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделка уже одобрена ФАС.

В конце января Зиявудин Магомедов попал в так называемый «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к руководству России.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»