СМИ сообщили о задержании миллиардера Зиявудина Магомедова на 48 часов

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Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
Екатерина Кузьмина / Ведомости
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов (журнал Forbes оценивает его состояние в $1,2 млрд) задержан на 48 часов, сообщил РБК со ссылкой на человека, близкого к правительству Дагестана, и источник в центральном аппарате МВД. О задержании Магомедова со ссылкой на источники сообщает и «Коммерсантъ». В пятницу вечером пресс-секретарь «Суммы» рассказал «Ведомостям», что сотрудники правоохранительных органов провели беседу с Магомедовым, однако причину следственных действий назвать затруднился. В субботу утром представитель «Суммы» сказал, что новой информации у него пока нет, но она может появиться во второй половине дня.
«Следственные действия в отношении группы «Сумма» и Зиявудина Магомедова в данный момент мы не комментируем», – ответил «Ведомостям» представитель МВД на вопрос о возможном задержании бизнесмена.
Партнер «Суммы» по одному из бизнесов сообщил «Ведомостям», что в офисе группы прошли обыски. По данным газеты «Коммерсантъ», обыски проводили сотрудники ГУЭБиПК МВД и службы экономической безопасности ФСБ. Неназванные источники издания также сообщили, что обыски проходили не только в офисе «Суммы», но и дома у Магомедова и в квартирах его родственников и партнеров. Помимо документов, по данным «Коммерсанта», при обысках было изъято оружие.
По данным источников «Коммерсанта», обыски проводились по делу о хищении более 752 млн руб. при строительстве в Калининграде стадиона «Арена Балтика» к чемпионату мира по футболу. «Глобалэлектросервис» – дочерняя структура группы «Сумма» – готовил площадку для строительства стадиона, получив в 2013 г. подряд на 752 млн руб. Компания отвечала в том числе за укрепление слабых грунтов в месте строительства стадиона. Для этого было использовано 1,6 млн кубометров песка, который, по версии следователей, не соответствовал техническим требованиям. Однако в сентябре 2014 г. министр строительства Калининградской области Амир Кушхов и заместитель руководителя управления капитального строительства Калининградской области Сергей Трибунский приняли работы у «Глобалэлектросервиса». Кушхов, Трибунский и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов были арестованы в июле 2017 г. По информации из базы данных судов Москвы, все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Чем еще владеет «Сумма»
Группе «Сумма» принадлежат 32,5% акций компании «Дальневосточное морское пароходство», 50% минус 1 акция Объединенной зерновой компании, Якутская топливно-энергетическая компания, ряд компаний, связанных с инжиниринговым бизнесом, оператор связи «Сумма телеком». Зиявудин Магомедов также является совладельцем венчурного фонда Caspian VC, инвестирующего в проект сверхскоростного поезда на воздушной подушке Hyperloop One.
Представитель «Глобалэлектросервиса» претензии к качеству работ отвергал. «При передаче строительной площадки претензий у заказчика к качеству и объемам песка не было, – говорил он «Ведомостям». – Кроме того, компания подтвердила качество выполненных работ в Арбитражном суде Калининградской области и Тринадцатом апелляционном суде Санкт-Петербурга, где была проведена судебная строительно-техническая экспертиза».
По данным РБК, следственные действия связаны с налоговыми претензиями, однако источники издания не сообщили подробностей. Группа «Сумма» владеет вместе с «Транснефтью» через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе 50,1% Новороссийского морского торгового порта (НМТП). В марте стало известно, что НМТП в 2014–2015 гг. нарушил налоговое законодательство и недоплатил налогов на 6,95 млрд руб. В акте налоговой проверки указано, что порт также должен заплатить 2,47 млрд руб. пеней. Ранее сообщалось, что Зиявудин Магомедов договорился о продаже своей доли «Транснефти», сделка уже одобрена ФАС.
В конце января Зиявудин Магомедов попал в так называемый «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых власти США считают близкими к руководству России.
Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»
Михаил Метцель / ТАСС
Председатель совета директоров Evraz Group Александр Абрамов
1/95
Михаил Метцель/ТАСС
Бизнесмен Роман Абрамович
2/95
Mikhail Klimentyev / RIA-Novosti / AP
Бизнесмен Араз Агаларов
3/95
Сергей Портер / Ведомости
Бизнесмен Фархад Ахмедов
4/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент и основной акционер «Лукойла» Вагит Алекперов
5/95
Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Председатель совета директоров Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин
6/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Алексей Ананьев
7/95
Евгений Разумный / Ведомости
Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев
8/95
Владимир Гердо/ТАСС
Президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов
9/95
Максим Стулов / Ведомости
Банкир Роман Авдеев
10/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец Альфа-банка Петр Авен
11/95
Денис Гришкин / Ведомости
Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина
12/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Миноритарий «Магнита» Алексей Богачев
13/95
Алексей Андронов / URA.RU / ТАСС
Генеральный директор и совладелец нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов
14/95
Максим Стулов / Ведомости
Основатель фонда ru-Net Леонид Богуславский
15/95
Сергей Бобылев/ТАСС
Председатель совета директоров компаний «Трансмашхолдинг» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Бокарев
16/95
Денис Гришкин / Ведомости
Президент инвестиционного холдинга Finstar и владелец холдинга Ritzio Entertainment Group (сеть казино «Вулкан») Олег Бойко
17/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров Иркутской нефтяной компании Николай Буйнов
18/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Бизнесмен Олег Дерипаска
19/95
Максим Стулов / Ведомости
Гендиректор EDC Александр Джапаридзе
20/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ИФД «Капиталъ» Леонид Федун
21/95
Евгений Разумный / Ведомости
Владелец «Мой банк», бывший сенатор Глеб Фетисов
22/95
Андрей Махонин / Ведомости
Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман
23/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент «Евраз груп» Александр Фролов
24/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец компании «Евроцемент груп» Филарет Гальчев
25/95
Евгений Разумный / Ведомости
Генеральный директор «Магнита», президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий
26/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Генеральный директор НТО «ИРЭ-Полюс» Валентин Гапонцев (на фото слева)
27/95
Максим Стулов / Ведомости
Президент и крупнейший акционер группы компаний ПИК Сергей Гордеев
28/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления, генеральный директор «Фосагро» Андрей Гурьев
29/95
Гута-Клиник
Основатель и председатель совета директоров группы компаний «Гута» Юрий Гущин
30/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Михаил Гуцериев
31/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец группы БИН Саит-Салам Гуцериев
32/95
Сергей Бобылев / ТАСС
Бывший совладелец Черкизовского рынка Зарах Илиев
33/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик
34/95
Артем Геодакян/ТАСС
Президент Музея искусства авангарда (МАГМА) Вячеслав Кантор
35/95
Владимир Баранов / Ведомости
Основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
36/95
Pavel Golovkin / AP
Создатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский
37/95
Валерий Шарифулин / ТАСС
Первый вице-президент ГК «Меркурий» Сергей Кациев
38/95
Валерий Шарифулин/ТАСС
Сенатор Сулейман Керимов
39/95
Зураб Джавахадзе / ТАСС
Президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев
40/95
Дарья Борисяк / Ведомости
Бывший совладелец и президент группы «Росгосстрах» Данил Хачатуров
41/95
Павел Бедняков/ТАСС
Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан
42/95
Григорий Сысоев/ РИА Новости
Исполнительный директор «Фармстандарта» Виктор Харитонин
43/95
Павел Смертин/ТАСС
Бизнесмен Александр Клячин
44/95
«Сильвинит»
Бывший гендиректор и член совета директоров Петр Кондрашев компании «Сильвинит» (в 2011 г. была присоединена к «Уралкалию»)
45/95
Letterone
Совладелец Альфа-банка Андрей Косогов
46/95
Alexander Zemlianichenko / AP
Владелец банка «Россия» Юрий Ковальчук
47/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор УГМК-Холдинг Андрей Козицын
48/95
Андрей Махонин / Ведомости
Совладелец L1 Алексей Кузьмичев
49/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «НЛМК» Владимир Лисин
50/95
Пресс-служба Международной калийной компании
Бывший гендиректор Международной калийной компании (МКК) Анатолий Ломакин
51/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров группы «Сумма» Зиявудин Магомедов
52/95
Михаил Метцель/ТАСС
Президент МГК "Арети" Игорь Макаров
53/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Искандер Махмудов
54/95
Евгений Разумный / Ведомости
Бизнесмен Александр Мамут
55/95
Сергей Савостьянов/ТАСС
Основной бенефициар EuroChem Group AG Андрей Мельниченко
56/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
57/95
Максим Стулов / Ведомости
Бизнесмен Юрий Мильнер
58/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Председатель совета директоров инвестиционной компании O1 Group Борис Минц
59/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор ЛСР Андрей Молчанов
60/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов
61/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент ГК «Русагро» Вадим Мошкович
62/95
Валерий Левитин / РИА Новости
Президент группы компаний SPI Юрий Шефлер
63/95
«ТАИФ»
Генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов
64/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов
65/95
Станислав Красильников/ТАСС
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, бывший вице-президент ЮКОСа Леонид Симановский
66/95
Станислав Красильников/ТАСС
Бизнесмен Андрей Скоч
67/95
ТАСС
Соучредитель TPS Real Estate Holding и TPS Avia ( в 2016 г. стала владельцем почти 70% аэропорта Шереметьево) Александр Скоробогатько
68/95
«ТАИФ»
Первый заместитель генерального директора ТАИФ по производственно-коммерческой деятельности Рустем Сультеев
69/95
Денис Гришкин / Ведомости
Владелец Инвестиционной группы Абсолют Александр Светаков
70/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель и акционер инвестиционной группы Volga Group Геннадий Тимченко
71/95
Дмитрий Лекай/Коммерсант
Предприниматель, владелец Новоросцемента, член совета директоров ОАО «Аэропорт Внуково» Лев Кветной
72/95
Сергей Портер / Ведомости
Совладелец ICT Holding Александр Несис
73/95
Артем Геодакян/ТАСС
Предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь», инвестор проекта «Москвариум» Год Нисанов
74/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель СД Шереметьево Александр Пономаренко
75/95
Денис Гришкин / Ведомости
Бизнесмен Сергей Попов
76/95
Максим Стулов / Ведомости
Генеральный директор и совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин
77/95
Андрей Гордеев / Ведомости
Бизнесмен Михаил Прохоров
78/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров «ТМК» Дмитрий Пумпянский
79/95
рахимкулов.рф/
Член совета директоров и основной владелец ООО «Kafajat Kft» и венгерского банка «Altalanos ErtekForgalmi Bank» Мегдет Рахимкулов
80/95
Денис Абрамов / Ведомости
Бизнесмен Андрей Раппопорт
81/95
Евгений Разумный / Ведомости
Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников
82/95
Михаил Терещенко/ТАСС
Председатель правления Федерации хоккея России, председатель совета директоров СМП-Банка Аркадий Ротенберг (слева на фото)
83/95
Максим Стулов / Ведомости
Совладелец СМП-Банка Борис Ротенберг
84/95
Евгений Стецко / Ведомости
Бывший владелец «Уралкалия», миллиардер Дмитрий Рыболовлев
85/95
«ТАИФ»
Бизнесмены Радик и Айрат Шаймиевы
86/95
Сергей Фадеичев/ТАСС
Бизнесмен, совладелец СИБУРа Кирилл Шамалов
87/95
Сергей Портер / Ведомости
Председатель совета директоров банка «Тинькофф Банк» Олег Тиньков
88/95
Евгений Разумный / Ведомости
Советник президента компании «Роснефть» Роман Троценко
89/95
Евгений Разумный / Ведомости
Основатель компании USM Holdings Алишер Усманов
90/95
Евгений Разумный / Ведомости
Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг
91/95
Сергей Портер / Ведомости
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож
92/95
Максим Стулов / Ведомости
Председатель совета директоров «ПРОТЕК» Вадим Якунин