Налоговики предъявили претензии к крупнейшему порту России
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Выездная налоговая проверка длилась в Новороссийском морском торговом порту (НМТП) 15,5 месяца, завершилась 28 декабря прошлого года. По ее итогам проверяющие пришли к выводу, что НМТП в 2014–2015 гг. нарушил налоговое законодательство и недоплатил налогов на 6,95 млрд руб. Об этом говорится в опубликованном в четверг бухгалтерском отчете НМТП по РСБУ за 2017 г. В акте налоговой проверки указано, что порт также должен заплатить 2,47 млрд руб. пеней.
В отчете не уточняется, по каким налогам возникли претензии у Федеральной налоговой службы (ФНС). Проверяющие переклассифицировали обязательства НМТП, возникшие в предыдущие проверенные налоговыми органами периоды, говорится в отчете. Там уточняется только, что порт готовит возражения на выводы проверяющих, рассмотрение материалов выездной проверки с учетом позиции порта назначено на 12 апреля. Исход рассмотрения оценить затруднительно, оговаривается порт. Представители НМТП и ФНС не ответили на запросы «Ведомостей».
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