Крупнейший российский порт подал в суд после скандала с танкером «Пенелопа»





Танкер «Пенелопа» «Прайм шиппинг»

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) подало иск к Федеральному агентству морского и речного транспорта (Росморречфлот) и капитану порта Новороссийск Евгению Тузинкевичу, следует из картотеки дел Арбитражного суда. На момент публикации суд не зарегистрировал заявление. Суть претензий НМТП в карточке не приводится.

Представители Росморречфлота и НМТП пока не ответили на запросы «Ведомостей». Представитель «Транснефти», которая контролирует НМТП вместе с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова, отказался от комментариев.

Евгений Тузинкевич, заявленный ответчиком по иску, – это работник Федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Черного моря». ФГБУ принадлежит Росморречфлоту, который подведомствен Минтрансу. В середине февраля советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что из-за действий капитана в порту возник коллапс.

По словам Демина, Тузинкевич настаивал, что прежде всех должен быть загружен танкер «Пенелопа». Судно находилось в новороссийском порту с 31 января: стояло у причала и мешало загружать другие танкеры, рассказывал советник президента «Транснефти». По его словам, владелец судна - ООО «Прайм шиппинг» - не представил порту надлежащим образом оформленных документов, поэтому погрузка на «Пенелопу» вообще была невозможна.

Но из-за «Пенелопы» другим танкерам пришлось ждать отгрузки у причалов. Из-за того что танкеры не загружались, заполнились все резервуары порта, а на подъездных путях порта скопилось 2389 вагонов-цистерн, что вынудило РЖД ввести конвенцию (полный запрет погрузки или частичное ее ограничение на какой-либо станции или в адрес конкретного получателя), сообщила «Транснефть» 21 февраля. НМТП просил разобраться замминистра транспорта Виктора Олерского. «Транснефть» даже обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру, сообщал «Интерфакс».

«Пенелопой» владеет ООО «Прайм шиппинг», которым, по данным СПАРКа, владеют «Роснефть» и Сбербанк (по 47,5%). На сайте компании указано, что еще один ее владелец – Pietro Barbaro SpA, итальянская семейная компания со штаб-квартирой в Палермо, занимающаяся транспортировкой углеводородов, морскими перевозками и туризмом. Нефть, которую грузили на «Пенелопу», принадлежит «Роснефти», говорил «Ведомостям» человек, близкий к НМТП. Почему капитан порта действует в интересах «Прайм шиппинга», он не объяснял.

НМТП – крупнейший порт России по грузообороту и финансовым показателям. Его 10,5% принадлежит «Транснефть-сервису» (структура «Транснефти»), еще 50,1% - у кипрской компании Novoport Holding, это совместное (по 50%) предприятие «Транснефти» и группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, 20% – у Росимущества, остальное – у миноритарных акционеров и в свободном обращении.

В начале марта «Пенелопа» уплыла из порта Новороссийска. «Слава богу, груз сегодня обнаружился. Целый месяц груза не было, хотя нам рассказы рассказывали, что все нормально», – отмечал президент «Транснефти» Николай Токарев.