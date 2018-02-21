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«Транснефть» обратилась в ФСБ из-за проблем с отгрузками в порту Новороссийска

«Транснефть» проинформировала ФСБ и Генпрокуратуру о ситуации с отгрузкой нефтепродуктов в порту Новороссийска. Об этом президент компании Николай Токарев написал министру транспорта Максиму Соколову, передает «Интерфакс» (у агентства есть копия письма).

С 31 января 2018 г. работа порта фактически заблокирована, также остановлены отгрузки нефтепродуктов и минудобрений, простаивают вагоны, подтвержденные и готовые к погрузке суда на рейде, говорится в письме. Это приводит к дезорганизации работы в порту и «создает угрозу нарушения его транспортной безопасности», уточняется там же. Капитан порта превышает свои должностные полномочия, не выполняя прямые функции, считает Токарев. Ситуация неоднократно обсуждалась в Министерстве транспорта, напоминает он.

Отгрузка нефтепродуктов «Транснефти» из Новороссийска идет в штатном режиме, сообщила пресс-служба компании «Ведомостям». Однако с начала месяца заблокирована отгрузка независимых грузоотправителей нефтепродуктов «из-за волюнтаристских действий капитана порта», уточнила компания. Капитан порта игнорирует любые сообщения оператора морского порта – ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) – при составлении суточных графиков расстановки и движения судов, отмечает «Транснефть».