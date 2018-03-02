Из Новороссийска уплывет скандально известный танкер «Пенелопа»

«Пенелопа» уплывет из Новороссийского морского торгового порта «Прайм шиппинг»

«Сегодня ожидаем, что в конце концов танкер "Пенелопа" не уйдет [из Новороссийского морского торгового порта], а отвалит - есть такой морской термин», – заявил в пятницу президент «Транснефти» Николай Токарев. «В течение двух-трех дней, думаю, ситуация в порту нормализуется», – добавил он (цитаты по «Интерфаксу»).

С 31 января капитан порта Новороссийск включал в графики погрузки НМТП танкер «Пенелопа», рассказывал представитель «Транснефти» Игорь Демин. Но владелец танкера - компания «Прайм шиппинг» не представляла НМТП надлежащим образом оформленных документов на груз, поэтому погрузка на «Пенелопу» не была возможна. Но капитан порта Евгений Тузинкевич настаивает, что «Пенелопа» должна быть загружена прежде всех. НМТП ежедневно просит прекратить вмешательство в коммерческую деятельность компании: «Пенелопа» стоит у причала и мешает загружать другие суда, говорил Демин.

«Слава богу, груз сегодня обнаружился. Целый месяц груза не было, хотя нам рассказы рассказывали, что все нормально. Вчера его купили только на Лондонской бирже, и Glencore сегодня его загружает», – заявил в пятницу Токарев.

У причалов, где стоит «Пенелопа», с начала февраля ожидали загрузки нефтепродуктов шесть танкеров: «Атлантас II», «Дафна, «Андромеда», «Торм хоризон», «Геа», «Кесме» (последний не дождался и ушел в другой порт), сообщала «Транснефть» 21 февраля. НМТП просил разобраться в ситуации замминистра транспорта Виктора Олерского и, по данным «Интерфакса», даже жаловался в Генпрокуратуру. Танкеры не загружались, из-за этого заполнились все резервуары порта, а на подъездных путях порта скопилось 2389 вагонов-цистерн, что вынудило РЖД ввести конвенцию (полный запрет погрузки или частичное ее ограничение на какой-либо станции или в адрес конкретного получателя), сообщала «Транснефть» 21 февраля.

«Пенелопа» уже загружена и по графику должна отшвартоваться в 18.00 мск, сейчас идет оформление документов, сказал «Ведомостям» Тузинкевич. Саму ситуацию он не комментирует. Капитан порта отвечает за безопасность мореплавания в портах и на подходах к ним. Тузинкевич – служащий Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Администрация морских портов Черного моря», оно принадлежит «Росморречфлоту», который подведомствен Минтрансу. НМТП и Минтранс на запросы пока не ответили.

НМТП – крупнейший порт России по грузообороту и финансовым показателям. В 2017 г. он перевалил 143,5 млн т грузов, выручка по МСФО за девять месяцев прошлого года – 661,5 млрд руб., чистая прибыль – 359,3 млрд руб. «Транснефть-сервису» (структура «Транснефти») принадлежит 10,5% НМТП, еще 50,1% у кипрской компании Novoport Holding – это совместное (по 50%) предприятие «Транснефти» и группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, 20% – у Росимущества, остальное – у миноритарных акционеров и в свободном обращении.

«Транснефть» выкупает долю «Суммы» СП. Сделка может быть закрыта через 1-1,5 месяца, сказал в пятницу Токарев (цитата по «Интерфаксу»): «Сумму [сделки] мы пока не озвучиваем, это предмет переговоров. И нас устраивает, и их устраивает», – добавил он.

С 31 января капитан порта Новороссийск, объясняет Демин, включает в графики погрузки танкер «Пенелопа». Он принадлежит ООО «Прайм шиппинг», которым, по данным СПАРКа, владеют «Роснефть» и Сбербанк (по 47,5%); на сайте компании сказано, что еще один ее владелец – Pietro Barbaro SpA, итальянская семейная компания со штаб-квартирой в Палермо, занимающаяся транспортировкой углеводородов, морскими перевозками и туризмом.