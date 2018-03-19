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Суд вернул НМТП иск по делу танкера «Пенелопа»

Арбитражный суд Москвы вернул иск Новороссийского морского торгового порта (НМТП), поданный против Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) и капитана порта Новороссийск Евгения Тузинкевича, сообщается в картотеке суда.

«Сформулированное заявителем требование к Росморречфлоту носит технический характер», – объясняется в судебном определении. Кроме того, суд не принял заявление, поскольку спор подлежит рассмотрению в арбитраже Краснодарского края по месту нахождения порта. Определение может быть обжаловано в течение месяца.

НМТП обратился в суд из-за незаконных действий Тузинкевича, который нарушил свои должностные обязанности и создал в порту Новороссийск опасную ситуацию, рассказывал «Ведомостям» советник президента «Транснефти» Игорь Демин (контролирует НМТП вместе с группой «Сумма» Зиявудина Магомедова). По его данным, капитан порта пытался обеспечить незаконное представление преференций крупной нефтяной компании в ущерб иным лицам.

Так, Тузинкевич настаивал, что в первую очередь должен быть загружен танкер «Пенелопа». Судно находилось в новороссийском порту с 31 января: стояло у причала и мешало загружать другие танкеры при отсутствии необходимых документов для погрузки. Из-за «Пенелопы» другим танкерам пришлось ждать отгрузки у причалов. «Пенелопа» уплыла из порта Новороссийска только в начале марта.

Из-за того что танкеры не загружались, заполнились все резервуары порта, а на подъездных путях порта скопилось 2389 вагонов-цистерн, что вынудило РЖД ввести конвенцию (полный запрет погрузки или частичное ее ограничение на какой-либо станции или в адрес конкретного получателя), сообщала «Транснефть». НМТП просил разобраться замминистра транспорта Виктора Олерского. «Транснефть» даже обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру, сообщал «Интерфакс».

По данным СПАРК, «Пенелопой» владеет ООО «Прайм шиппинг», которым, в свою очередь, владеют «Роснефть» и Сбербанк (по 47,5%). На сайте компании указано, что еще один ее владелец – Pietro Barbaro SpA, итальянская семейная компания со штаб-квартирой в Палермо, занимающаяся транспортировкой углеводородов, морскими перевозками и туризмом. Нефть, которую грузили на «Пенелопу», принадлежит «Роснефти», говорил «Ведомостям» человек, близкий к НМТП. Почему капитан порта действует в интересах «Прайм шиппинга», он не объяснял.