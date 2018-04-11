Политика / Безопасность и право

Адвокаты сообщили о прекращении уголовного дела против Юрия Шефлера

Миллиардер сумел воспользоваться экономической амнистией
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Уголовное преследование владельца SPI Group (владеет брендом Stolichnaya за рубежом) Юрия Шефлера (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд) по делу о незаконном использовании торговых знаков водочных изделий «Лимонная», «Сибирская» и «Русская» прекращено, заявили адвокаты бизнесмена Александр Аснис и Дмитрий Кравченко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ведомости» ожидают ответа от адвокатов Шефлера, связаться с представителем СКР пока не удалось.

Президиум Мосгорсуда ранее отменил все решения об аресте имущества компаний, которыми, по мнению СКР, владеет Шефлер, отмечают адвокаты. По их словам, бизнесмен «по-прежнему считает себя невиновным, но вместе с тем удовлетворен принятым процессуальным решением» (здесь и далее цитаты по «Интерфаксу»).

СКР закрыл уголовное преследование Шефлера в связи с экономической амнистией, объявленной в 2013 г., уточнили защитники бизнесмена. Избранная мера пресечения в виде заочного ареста отменена, розыск предпринимателя также остановлен, отмечает агентство.

Уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено в 2002 г. В 2007 г. предпринимателю предъявили обвинение в организации преступного сообщества, угрозе убийством представителю власти, незаконном предпринимательстве, незаконном использовании товарного знака продуктов, право на выпуск которых принадлежит государству, а также контрабанде алкогольной продукции, отмывании и легализации денег. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск, после чего долгое время жил в Великобритании. Британские власти отказались выдать Шефлера в Россию.

С 2010 по 2012 г. все обвинения, кроме незаконного использования чужого товарного знака, были сняты с него из-за отсутствия состава преступления. Еще через год Госдума объявила экономическую амнистию для тех подсудимых, которые возместили ущерб. В августе 2013 г. бизнесмен перечислил потерпевшей стороне – «Союзплодоимпорту» – около 1,3 млн руб. в счет убытков, вменявшихся ему в вину. С этого момента защита Шефлера добивалась его освобождения, оспаривая отказы следствия в применении амнистии.

Для этого потребовались решения Конституционного и Верховного судов, Мосгорсуда и Басманного суда Москвы, которые «неоднократно признавали, что отказ следствия в прекращении уголовного преследования в отношении Шефлера незаконен», подчеркивают адвокаты. Защита обращалась к генпрокурору Юрию Чайке с заявлением «о привлечении следователя к уголовной ответственности за злостное неисполнение судебных актов».

В конце января 2018 г. минфин США составил так называемый «кремлевский доклад» - список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. В список вошел в том числе владелец SPI Group.

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