Илья Яшин решил участвовать в выборах мэра Москвы

По его мнению, политика мэра Собянина является враждебной и варварской по отношению к городу

Яшин заявил, что не пойдет на поклон в мэрию за подписями муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры Евгений Разумный / Ведомости

Илья Яшин объявил о выдвижении кандидатом в мэры Москвы. Выборы мэра столицы состоятся в сентябре 2018 г. «Я решил участвовать в выборах и бороться за вашу поддержку», – говорится в заявлении Яшина, которое опубликовано на сайте, посвященном его выдвижению.

По мнению Яшина, политика мэра Собянина и партии «Единая Россия» является враждебной и варварской по отношению к городу и по их вине в Москве процветают коррупция и жилищная мафия. «Я решил пойти в мэры, чтобы остановить Собянина и «Единую Россию», изменить систему и развернуть город лицом к людям», - заявил Яшин.

Яшин и еще несколько членов движения «Солидарность» с сентября 2017 г. стали муниципальными депутатами Красносельского района, сам Яшин стал главой Красносельского муниципалитета. По его словам, им удалось запустить в районе социальное такси, юридическую службу для жителей района, они борются с «жилищной мафией».

«Победа на выборах мэра позволит мне получить полномочия для проведения общегородских качественных реформ», - заявил Яшин. По его словам, он идет на выборы как представитель блока демократических сил: «Моя организационная опора - это десятки муниципальных депутатов из самых разных районов Москвы». Среди них – глава района Коньково Сергей Соколов, депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, депутат Зюзино Константин Янкаускас, ближайший союзник – политик Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией, а также движение «Солидарность». По мнению Яшина, демократы должны выдвинуть единого кандидата, выигравшего праймериз.

Яшин заявил, что не пойдет на поклон в мэрию за подписями муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры. На сегодняшний день у демократов нет депутатов в достаточном числе районов для прохождения муниципального фильтра. Однако, по мнению Яшина, на мэрию надо оказать давление, чтобы она его зарегистрировала.

О своем желании участвовать в выборах мэра уже заявили действующий мэр Сергей Собянин, политик Дмитрий Гудков, руководитель Московского Отделения «Яблока» Сергей Митрохин. Демократы сейчас обсуждают процедуру праймериз для выдвижения единого кандидата в мэры Москвы.

«Наверное, в условиях отсутствия Навального Яшин наряду с Гудковым - лучшие кандидаты оппозиции в мэры из тех, что проявляют интерес к выборам. Однако на этом их достоинства ограничиваются», - считает политолог Михаил Виноградов. Вопрос о выборе кандидата на праймериз отчасти вторичен, считает эксперт: «Механизм праймериз не гарантирует выдвижения самого сильного кандидата. Как показал опыт координационного совета оппозиции, все уходит в решение задачи выработки консенсуса как такового, на избирателей это почти не влияет. Праймериз важны как символ того, что кандидат будет единый - но такой гарантии они не дают».