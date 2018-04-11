Политика / Международные отношения

Как Россия ответит на санкции США

По мнению Медведева, ответные меры не должны навредить ей самой
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По завершении отчета правительства перед Госдумой депутаты стали задавать докладчику, премьер-министру Дмитрию Медведеву, вопросы.

«Готовы ли вы к изменению макроэкономической политики и как сможете обеспечить рост?» – спросил его Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). «За это все будет отвечать новое правительство», – был ему ответ.

Коммунист Дмитрий Новиков поинтересовался, что стало причиной «далеко неполного» исполнения майских указов. Медведев ответил, что исполнение указов находится в центре внимания: «Сделать удалось немало, но исполнение не является идеальным, и, тем не менее, если говорить об увеличении зарплат бюджетников – это был очень тяжелый процесс. По бюджетникам из 1020 позиций исполнено 1016. Задолженность бюджетников – управляемся с ситуацией, задолженность коммерческим предприятиям сложнее, но целый ряд решений позволит разрешить ситуацию».

Олег Шеин («Справедливая Россия») интересовался, будет ли повышен подоходный налог с 12 до 15%. Медведев снова ответил, что решение о налоговых ставках будет приниматься новым составом правительства.

Коммунист Николай Арефьев спросил, не пора ли ввести санкции в ответ на меры США. «Попытки давления и неприкрытого использования всяких разных законов увеличиваются. Это борьба за рынки с крупнейшими поставщиками алюминия, цветных металлов, которую развернули американские политические и деловые круги, – начал ответ Медведев. – Мы не исключаем возможность обращения в торговые институты. Что касается ответных мер, они должны быть просчитанными, адекватными, не должны навредить нам самим, мы должны будем взвесить все аспекты сотрудничества. Понятно, что нас пытаются взять в финансово-экономическое кольцо. Ожидаю, что депутаты выступят с соответствующими инициативами». «У нас много экономических товаров из США», - заключил председатель правительства и выразил мнение, что решение о санкциях должен будет принять президент.

Депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев узнал у премьера о реакции на отстранение российских спортсменов от Олимпиады. Премьер предложил добиваться справедливости всеми доступными способами, подавать иски.

Рифат Шайхутдинов спрашивал о занятости в теневой экономике, в ответ Медведев заявил, что необходимо дать определение самозанятым гражданам, которое пока отсутствует в законодательстве.

Еще одно решение Медведева, о котором он сообщил в ходе отчета, – пересмотр компенсаций женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком после достижения им полутора лет. «Это пособие было установлено в 1994 г., его нужно пересмотреть», – сказал Медведев.

Коммунист Олег Смолин спросил о повышении пенсионного возраста и назвал Медведева оппонентом Алексея Кудрина. Медведев объяснил, что от индексации пришлось отказаться только по экономическим причинам: «Просто потому, что у нас не хватало на это денег. Но это не значит, что к этому вопросу невозможно будет вернуться». Премьер подчеркнул, что этот вопрос не закрыт.

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