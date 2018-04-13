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Политика / Власть

10 самых богатых чиновников Кремля. Рейтинг – 2017

Больше всех заработал руководитель администрации президента Антон Вайно
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«Ведомости» публикуют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г.

10 руководителей администрации президента, получившие самый высокий доход

Фамилия, имя Должность Семейный доход, млн руб. Имущество - 2017
2017 2016 Недвижимость, кв.м Земля, кв.м Автомобили, шт.
1 Антон Вайно Руководитель администрации президента 261,54 14,181 264,75 15 006    
2 Дмитрий Песков Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента 214,73 133,63 2051,55 9373 4  
3 Николай Цуканов помощник президента 58,89 16,99 32 247 35 499 2  
4 Ярослав Шабанов старший референт президента 39,08 5,86 850,80 9460 1  
5 Дмитрий Ливанов Спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной 39,01 35,29 319,80 160 2  
6 Артур Муравьев Полномочный представитель президента в Совете Федерации 34,79 36,61 453,25 5391,00    
7 Николай Патрушев Секретарь Совета Безопасности России 33,91 33,86 1835,80 9823 1  
8 Сергей Кириенко Первый замруководителя администрации 33,29 85,84 1833,60 7116    
9 Игорь Левитин помощник Президента Российской Федерации 29,71 33,28 662,60 1327,33 2  
10 Юрий Аверьянов первый замсекретаря Совета Безопасности России 26,51 9,77 452,30 1500,00 1  
                 
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Источник: kremlin.ru, расчеты «Ведомостей»
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