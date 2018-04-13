10 самых богатых чиновников Кремля. Рейтинг – 2017
Больше всех заработал руководитель администрации президента Антон Вайно
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Ведомости» публикуют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г.
10 руководителей администрации президента, получившие самый высокий доход
|№
|Фамилия, имя
|Должность
|Семейный доход, млн руб.
|Имущество - 2017
|2017
|2016
|Недвижимость, кв.м
|Земля, кв.м
|Автомобили, шт.
|1
|Антон Вайно
|Руководитель администрации президента
|261,54
|14,181
|264,75
|15 006
|2
|Дмитрий Песков
|Заместитель руководителя администрации, пресс-секретарь президента
|214,73
|133,63
|2051,55
|9373
|4
|3
|Николай Цуканов
|помощник президента
|58,89
|16,99
|32 247
|35 499
|2
|4
|Ярослав Шабанов
|старший референт президента
|39,08
|5,86
|850,80
|9460
|1
|5
|Дмитрий Ливанов
|Спецпредставитель президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной
|39,01
|35,29
|319,80
|160
|2
|6
|Артур Муравьев
|Полномочный представитель президента в Совете Федерации
|34,79
|36,61
|453,25
|5391,00
|7
|Николай Патрушев
|Секретарь Совета Безопасности России
|33,91
|33,86
|1835,80
|9823
|1
|8
|Сергей Кириенко
|Первый замруководителя администрации
|33,29
|85,84
|1833,60
|7116
|9
|Игорь Левитин
|помощник Президента Российской Федерации
|29,71
|33,28
|662,60
|1327,33
|2
|10
|Юрий Аверьянов
|первый замсекретаря Совета Безопасности России
|26,51
|9,77
|452,30
|1500,00
|1
Источник: kremlin.ru, расчеты «Ведомостей»