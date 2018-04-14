Рейтинг доходов сенаторов – 2017
Сулейман Керимов в 230 раз увеличил доходы за прошлый год
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Максим Стулов / Ведомости
«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г.
15 сенаторов, получивших самый высокий доход
|№
|Фамилия, имя
|Регион
|Семейный доход, млн руб.
|Имущество, 2017 г.
|2017
|2016
|Недвижимость, кв.м
|Земля, кв.м
|Автомобили, шт.
|1
|Керимов Сулейман
|Республика Дагестан
|2761,23
|15,86
|17,8
|0
|5
|2
|Пономарев Валерий
|Камчатский край
|1927,31
|2699,29
|616,3
|0
|4
|3
|Бабаков Александр
|Тамбовская область
|564,58
|318,08
|0
|0
|0
|4
|Невзоров Борис
|Камчатский край
|409,57
|240,23
|1539,2
|4350
|2
|5
|Гаевский Валерий
|Ставропольский край
|318,93
|11,4
|676,7
|3603
|1
|6
|Зубарев Игорь
|Республика Карелия
|219,01
|124,27
|2394
|8805
|0
|7
|Савельев Дмитрий
|Тульская область
|177,28
|176,70
|132637,3145
|14 500
|3
|8
|Васильев Валерий
|Ивановская область
|157,86
|133,45
|5903
|112 410
|2
|9
|Епишин Андрей
|Тверская область
|156,81
|20,95
|1484,6
|607 002
|2
|10
|Мамедов Сергей
|Самарская область
|117,25
|32,94
|1040,9
|2021
|1
|11
|Глебова Любовь
|Удмуртская Республика
|110,04
|1747,7
|125 848
|2
|12
|Воробьев Юрий
|Вологодская область
|109,02
|230,47
|3412,1
|40 841
|3
|13
|Журавлев Николай
|Костромская область
|87,62
|61,61
|405,1
|6953
|1
|14
|Лисовский Сергей
|Курганская область
|71,43
|5,953
|77,25
|0
|1
|15
|Матвиенко Валентина
|Санкт-Петербург
|40,65
|39,94
|1580,5
|10438
|1
Источник: council.gov.ru, расчеты «Ведомостей»