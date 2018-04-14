Тема дня: Ракетный удар по Сирии
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии
15 материалов по теме
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии 15:52Возможности российского ответа ограничены, считают эксперты
Сирийская армия сообщила об отсутствии жертв после ракетного удара США 10:29
Пентагон объявил о завершении ракетных ударов по Сирии 07:59
НАТО поддержало военную операцию в Сирии 08:37
Видео: «Это чудовищное преступление»: как Трамп объяснил атаку на Сирию 08:56
Все материалы по теме
Политика / Власть

Рейтинг доходов сенаторов – 2017

Сулейман Керимов в 230 раз увеличил доходы за прошлый год
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Ведомости» представляют рейтинг доходов представителей власти на основании их деклараций за 2017 г.

15 сенаторов, получивших самый высокий доход

Фамилия, имя Регион Семейный доход, млн руб. Имущество, 2017 г.
2017 2016 Недвижимость, кв.м Земля, кв.м Автомобили, шт.
1 Керимов Сулейман Республика Дагестан 2761,23 15,86 17,8 0 5  
2 Пономарев Валерий Камчатский край 1927,31 2699,29 616,3 0 4  
3 Бабаков Александр Тамбовская область 564,58 318,08 0 0 0  
4 Невзоров Борис Камчатский край 409,57 240,23 1539,2 4350 2  
5 Гаевский Валерий Ставропольский край 318,93 11,4 676,7 3603 1  
6 Зубарев Игорь Республика Карелия 219,01 124,27 2394 8805 0  
7 Савельев Дмитрий Тульская область 177,28 176,70 132637,3145 14 500 3  
8 Васильев Валерий Ивановская область 157,86 133,45 5903 112 410 2  
9 Епишин Андрей Тверская область 156,81 20,95 1484,6 607 002 2  
10 Мамедов Сергей Самарская область 117,25 32,94 1040,9 2021 1  
11 Глебова Любовь Удмуртская Республика 110,04   1747,7 125 848 2  
12 Воробьев Юрий Вологодская область 109,02 230,47 3412,1 40 841 3  
13 Журавлев Николай Костромская область 87,62 61,61 405,1 6953 1  
14 Лисовский Сергей Курганская область 71,43 5,953 77,25 0 1  
15 Матвиенко Валентина Санкт-Петербург 40,65 39,94 1580,5 10438 1  
                 
Сбросить сортировку
Источник: council.gov.ru, расчеты «Ведомостей»
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Другие материалы в сюжете