«Надеюсь, однажды мы будем ладить с Россией»: полный текст заявления Трампа о ракетных ударах по Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале «точечных ударов» в Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку на прошлой неделе в сирийском городе Дума Mandel NGAN / AFP

Мои соотечественники. Недавно я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести прицельные удары по целям, связанным с мощностями химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. Сейчас проводится совместная операция с вооруженными силами Франции и Великобритании. Я благодарю обе эти страны.

Сегодня я хочу поговорить с вами о том, почему мы приняли такое решение.

Год назад Асад совершил дикую химическую атаку против собственного невинного народа. США ответили 58 ракетными ударами, которые уничтожили 20% воздушных сил Сирии.

В прошлую субботу режим Асада снова применил химическое оружие, чтобы убить невинных граждан. На этот раз в городе Дума, неподалеку от сирийской столицы Дамаск. Эта бойня стала причиной эскалации конфликта с использованием химического оружия этим очень ужасным режимом.

Это зло и презренная атака заставили матерей и отцов, младенцев и детей извиваться от боли и задыхаться. Это не мужской поступок, а чудовищное преступление.

После ужасов Первой мировой войны столетие назад цивилизованные страны объединились, чтобы запретить химическое оружие. Оно особенно опасно не только из-за того, что причиняет ужасные страдания, но потому, что даже его небольшие количества могут нанести огромный урон.

Причина наших действий сегодня – создать сильный сдерживающий фактор против производства, распространения и использования химического оружия. Это жизненно важно для интересов национальной безопасности США. Совместный ответ США, Великобритании и Франции на эти злодеяния позволит интегрировать все инструменты нашей национальной мощи – военные, экономические и дипломатические. Мы готовы поддерживать этот ответ до тех пор, пока сирийский режим не прекратит использование запрещенных химических веществ.

Также сегодня ночью я хочу обратиться к правительствам двух стран, которые несут наибольшую ответственность за поддержку, снабжение и финансирование преступного режима Асада, – к Ирану и России. Я спрашиваю: какая страна хочет ассоциироваться с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей?

О странах можно судить по их друзьям. Ни одна страна не может достичь успеха в долгосрочной перспективе, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов и кровавых диктаторов.

В 2013 г. президент Путин и его правительство пообещали миру устранение химического оружия в Сирии. Недавняя атака Асада и сегодняшний ответ являются прямым результатом неспособности России выполнить это обещание.

Россия должна решить, продолжит ли она следовать этому темному пути, или она присоединится к цивилизованным странам, выступая за стабильность и мир. Надеюсь, однажды мы будем ладить с Россией и, возможно, даже с Ираном. Но, возможно, нет.

Я скажу следующее: США могут многое предложить, обладая самой великой и могущественной экономикой в мировой истории.

В Сирии, используя небольшие силы для устранения того, что осталось от ИГИЛ (запрещено в России), США делают всё необходимое для защиты американского народа. В прошлом году почти 100% территории, контролируемой так называемым халифатом ИГИЛ в Сирии и Ираке, было освобождено и очищено от террористов.

США также восстановили дружественные связи на Ближнем Востоке. Мы попросили наших партнеров взять больше ответственности за безопасность их родного региона, в том числе выделить огромные деньги на ресурсы, снаряжение и все усилия по борьбе с ИГИЛ. Возросшее участие со стороны наших друзей, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Египет, может гарантировать, что Иран не извлечет выгоду из искоренения ИГИЛ.

Америка не стремится к бесконечному присутствию в Сирии ни при каких обстоятельствах. Поскольку другие страны увеличивают свой вклад, мы ждем того дня, когда сможем вернуть наших солдат домой. Они великие воины.

Глядя на окружающий нас очень неспокойный мир, американцы не испытывают иллюзий. Мы не можем искоренить мировое зло или действовать везде, где есть тирания.

Сколько бы ни было пожертвовано американской крови или богатств, это не позволит установить прочный мир и безопасность на Ближнем Востоке. Это проблемный регион. Мы попытаемся сделать его лучше, но это проблемный регион. США будут партнером и другом, но судьба региона лежит в руках его собственных людей.

В прошлом столетии мы смотрели прямо в самые темные уголки человеческой души. Мы видели муки, которые могут быть причинены, и зло, которое может стать сильным. К концу Первой мировой войны более 1 млн человек погибли или пострадали от химического оружия. Мы не хотим, чтобы этот ужас когда-либо повторился.

Поэтому сегодня Британия, Франция и Соединенные Штаты Америки применили справедливую силу против варварства и жестокости.

Сегодня ночью я попрошу американцев произнести молитву за наших благородных воинов и наших союзников, которые выполняют свою миссию.

Мы молимся, чтобы Бог принес утешение страдающим в Сирии. Мы молимся, чтобы Бог направил весь этот регион к уважению и миру. И мы молимся, чтобы Бог продолжил благословлять и присматривать за Соединенными Штатами Америки.

Спасибо, и доброй ночи. Спасибо.

Перевел Алексей Невельский

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США