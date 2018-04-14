Политика / Международные отношения

Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США

К военной операции присоединились Великобритания и Франция
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