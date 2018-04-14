Политика / Международные отношения Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США К военной операции присоединились Великобритания и Франция 14 апреля 05:37 {{fb}} {{vk}} {{twitter}} Чтобы сохранить этот материал визбранное, войдите или зарегистрируйтесь Материал добавлен в «Избранное» Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете Материал добавлен в «Избранное» Удалить материал из «Избранного»? Удалить Материал удален из «Избранного» Hassan Ammar / AP 1/5 twitter.com/MaestroDEPR 2/5 twitter.com/MaestroDEPR 3/5 Hassan Ammar / AP 4/5 twitter.com/IntelCrab 5/5 Самые популярные галереи Фото Первые фото Дамаска после объявления о ракетных ударах США К военной операции присоединились Великобритания и Франция Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры Кремль, правительство, депутаты и сенаторы отчитались о доходах в 2017 году Лучшие фотографии года – победители конкурса World Press Photo Главный приз достался снимку митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро Какие работы современных российских художников претендуют на звание лучших В Российской государственной библиотеке проходит выставка номинантов «Инновации» Афиша на выходные: фотобиеннале, обновленный павильон «Космос» и лучший сериал сезона «Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть Что можно увидеть на «Фотобиеннале-2018» в Манеже Выставка включает восемь самостоятельных фотопроектов Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного Бывший министр провел четыре месяца в следственном изоляторе