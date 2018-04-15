Политика / Международные отношения

Атака США на Сирию ударила по репутации России в регионе

Хотя серьезных военных последствий она иметь не будет
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В ночь на субботу США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по целям в Сирии. Оглашенные в середине того же дня официальные данные минобороны трех стран практически совпали с цифрами, названными до этого заместителем начальника российского Генштаба Сергеем Рудским, в части количества запущенных ракет, но сильно разошлись по заявленным целям ударов и оценке эффективности сирийской ПВО. По российской оценке, из 102 средств нападения ПВО сбила 71, но представитель Пентагона сообщил, что все 105 ракет поразили цели, а все 40 сирийских зенитных ракет стартовали уже после удара и упали на землю. По данным Рудского, были безуспешно атакованы шесть аэродромов и разрушены два объекта, относящихся к химической программе. Пентагон сообщил лишь об атаке на три химических объекта, причем один из них (исследовательский центр Барз в Дамаске) притянул 76 ракет (по данным Москвы – только семь). По заявлению минобороны Сирии, жертв нет, ранены трое гражданских.

Минобороны России заявило, что в зону ответственности российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, ни одна ракета не входила. Большинство ракет (если не все) были запущены так, чтобы не пересекать береговую черту Сирии, обращает внимание человек, близкий к Минобороны: «Тем самым ракеты даже теоретически не могли войти в зону ПВО над российскими базами».

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Комментарии  ()
BRAT.Е
20:19 15.04.2018
Такие статьи бьют по репутации журналиста и редакции .Ладно с аналитикой - тут либо дано либо не дано .. Но а с источниками совсем плохо -источник данных опровергающий генштаб -ноу нейм предприятия впк ... вахтер неверно -дальше не пускают журналистов "ведущего "издания )) Ну а по сути все ясно -наши без стеснения дают подробную картинку ударов . Ее точно знают т.к могли военные многих стран и никто генштаб не опровергает . Тем более удар Израиля 5 к 8 отражен и это подтверждено . Так что надо верить в 76 ракет на упавшие заброшенные постройки -так жить легче ))
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