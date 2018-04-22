Захватившим администрацию президента нацболам присудили 300 000 евро

У членов запрещенной в России Национал-большевистской партии был лозунг «Путин, уйди сам!» Наталья Колесникова / PhotoXPress

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил суммарно 300 000 евро 24 членам запрещенной в России Национал-большевистской партии, осужденным за акцию протеста в администрации президента. Суд признал нарушение Россией ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 10 (свобода выражения мнения) и ст. 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции по правам человека.

В декабре 2004 г. 39 нацболов забаррикадировались в одном из кабинетов приемной администрации президента, повесив на окно флаги партии и лозунг «Путин, уйди сам!». Около здания они разбросали листовки с 10 претензиями к президенту и требованием его отставки. Нацболы требовали встречи с президентом, а также с замруководителя его администрации Владиславом Сурковым и советником президента по экономическим вопросам Андреем Илларионовым. Через 1,5 часа они были задержаны. Участникам акции предъявили обвинения в попытке насильственного захвата власти, порче госимущества и вандализме, но позже переквалифицировали обвинение на участие в массовых беспорядках. Суд в декабре 2005 г. приговорил большинство нацболов к 1,5–3 годам условно, но восемь человек получили реальные сроки.

Заявители жаловались на быстрые темпы рассмотрения дела, из-за чего у них не было достаточно времени для консультаций с защитой. Кроме того, они не могли нормально общаться с адвокатами, когда находились в клетке в зале суда. На суде обвиняемые заявляли, что проводили мирную акцию, а в приемную пришли, чтобы встретиться с должностными лицами, но охранники попытались их не впустить и угрожали насилием. Скандируя лозунги и распространяя листовки, заявители, по их словам, выражали мнение по важным политическим вопросам.

Правительство России в своем ответе ЕСПЧ указывало, что нацболы насильственно проникли в здание, провели там несанкционированное собрание, предъявили незаконные требования, помешав работе администрации. Кроме того, была уничтожена госсобственность, поэтому протест не был мирным.

ЕСПЧ в своем постановлении отметил, что меры безопасности в зале заседаний были аналогичны тем, которые суд ранее уже критиковал по другим жалобам. Заявители требовали по 1 млн евро, но компенсация была снижена до 12 500 евро каждому.

По словам адвоката Дмитрия Аграновского, представлявшего интересы заявителей, ущербом сочли сломанные металлодетекторы: их оценили в $5000 и деньги за них отдали. Жалоба была подана в 2006 г. и коммуницирована в 2011 г., добавил адвокат, по схожему делу, когда 20 нацболов проникли в здание Минздрава, жалоба была коммуницирована еще в 2009 г., но решения до сих пор нет.