Политика / Безопасность и право
Статья опубликована в № 4553 от 23.04.2018 под заголовком: Недоимка идет по кругу

Дело о взыскании с граждан налоговых долгов компаний может вернуться в КС

Свердловская пенсионерка отстаивает права всех бухгалтеров
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Пенсионерка из Свердловской области Галина Ахмадеева, фактически выигравшая в декабре 2017 г. в Конституционном суде дело о взыскании с нее налоговой недоимки, образовавшейся у организации, где она работала, продолжает добиваться справедливости. Во исполнение решения Конституционного суда Красноуфимский районный суд Свердловской области пересмотрел ее дело, но решение заявительницу не устроило и было оспорено в вышестоящей инстанции, сообщил Дмитрий Шубин из адвокатской фирмы «Юстина», представляющий интересы Ахмадеевой.

Формально Красноуфимский суд исполнил решение Конституционного суда, отклонив требования налоговой инспекции о взыскании с пенсионерки вреда, говорит адвокат. Но мотивировал он это свое решение таким образом, что, по сути, подтвердил: ответчиком по налоговым долгам предприятия может быть практически любой, кто фактически выполнял обязанности бухгалтера. Если суды возьмут на вооружение такой подход, то под угрозой окажется неограниченный круг лиц, предупреждает Шубин: бухгалтеры, консультанты или проверявшие отчетность аудиторы – на кого гендиректор на допросе покажет. Адвокат не исключает, что заявительница повторно обратится в Конституционный суд за разъяснением принятого им решения, поскольку закон такую процедуру предусматривает.

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