КС проверит практику взыскания с граждан налоговой задолженности юридических лиц

Двойное налогообложение ведет к незаконному обогащению бюджета Е. Разумный / Ведомости

Конституционный суд, как сообщается на его сайте, принял к рассмотрению три жалобы от граждан, с которых взыскали задолженность по налогам, начисленную юридическим лицам.

Пенсионерка из Свердловской области Галина Ахмадеева подрабатывала оформлением бухгалтерской и налоговой отчетности и допустила ошибку: неправильно определила, какой режим налогообложения должно было применять ООО «Темп». В 2014 г. эту фирму привлекли к ответственности за неуплату налогов, а в 2015 г. и сама женщина оказалась фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК). Следователь уговорил ее добровольно сознаться под тем предлогом, что она все равно подпадет под амнистию. Дело действительно было закрыто, однако через месяц межрайонная инспекция ФНС № 2 по Свердловской области обратилась в суд с гражданским иском о взыскании с пенсионерки ущерба, причиненного преступлением, и взыскала с нее 2,78 млн руб. Теперь половина пенсии Ахмадеевой уходит на погашение этого долга.

Это решение принято в отсутствие приговора по уголовному делу и несмотря на то, что предприятием часть недоимки погашена, а оставшееся оно погашает в рамках исполнительного производства, возмущен представляющий Ахмадееву адвокат Дмитрий Шубин. Он называет произошедшее дикостью: суд первой инстанции цитировал обвинительное заключение, хотя дело было уже закрыто. Получается, вина его подзащитной была установлена в гражданском процессе. По оценке защиты, в этом деле нарушены сразу пять статей Конституции, в том числе о праве собственности и о презумпции невиновности. Сложившаяся практика, подчеркивается в жалобе, несет угрозу основным началам гражданского законодательства: гражданско-правовое регулирование отношений по возмещению ущерба незаконно распространяется на налоговые дела, а государство извлекает выгоду из собственного недобросовестного поведения (двойное налогообложение ведет к незаконному обогащению бюджета).

Вред и ущерб Третий заявитель, житель Новгородской области Александр Сергеев (осужден за уклонение от уплаты налогов и должен бюджету 142,5 млн руб.), настаивает, что причиненный преступлением вред и ущерб, о котором идет речь в Гражданском кодексе, – не одно и то же, между ними нельзя ставить знак равенства.

Житель Приморского края Станислав Лысяк должен возместить бюджету 8,2 млн руб. в счет недоимки, образовавшейся в бытность его директором МУП «Теплоэнерго» в 2012 г. С тех пор на предприятии сменилось уже три директора, а оно само находится в состоянии банкротства. Возбужденное было в отношении Лысяка уголовное дело прекратили по амнистии, но ущерб взыскали. Решение вопросов о возмещении ущерба в рамках ст. 1064 и 1068 Гражданского кодекса возможно только при наличии вступившего в силу судебного акта, которым установлена вина руководителя, возмущается Лысяк. О неправильной трактовке Гражданского кодекса пишет в жалобе и третий заявитель (см. врез).

Это уже далеко не первая попытка оспорить в Конституционном суде практику взыскания с физлиц недоимки, которая числится за юрлицами, но до сих пор он не находил в действиях налоговиков нарушений. Очевидно суд не сразу, но убедился, что проблема существует и иными способами ее не решить – тем более что научная общественность уже давно бьет тревогу, говорит управляющий партнер «Пепеляев груп» Сергей Пепеляев. По его словам, практика сложилась так, что недоимка рассматривается как ущерб бюджету, причиненный преступлением, но это спорное утверждение. Кроме того, настаивает эксперт, институт возмещения убытков – это способ защиты гражданских прав и он неприменим к взаимоотношениям налогоплательщика с государством. Закон предусматривает возможность взыскать недоимку с физического лица, но только в случаях, когда к этому лицу перешли активы налогоплательщика, напоминает Пепеляев. К тому же размер компенсации ущерба устанавливается без учета имущественного состояния причинителя вреда и может из ординарной санкции превратиться в пожизненную кару, предупреждает он.

Между тем практика подобных взысканий в последние полтора-два года стремительно растет и складывается в основном негативно для бизнесменов – похоже, на этот счет есть указание, говорит партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин. Опасность ситуации в том, что государство перестает видеть разницу между мошенником и бизнесменом. Это ставит под вопрос саму концепцию «юридического лица» и возможность обособления предпринимательских рисков, предупреждает эксперт. Кроме того, государство превращается в суперкредитора, который в обход установленных законом процедур получает приоритет над остальными, добавляет он.

Представитель Федеральной налоговой службы не стал комментировать «судебные споры».

Полная версия статьи. Сокращенный газетный вариант можно посмотреть в архиве «Ведомостей» (смарт-версия)