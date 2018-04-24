Игорь Шувалов уйдет из правительства

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Игорь Шувалов работал первым вице-премьером и в правительстве Путина, и в правительстве Медведева Артем Геодакян / ТАСС

Обсуждая разные конфигурации будущей системы власти, чиновники почти никогда не упоминали в ней ключевого члена этого и прошлого правительства – первого вице-премьера Игоря Шувалова. Почти все были уверены, что его не будет ни в правительстве, ни в Кремле. А в конце зимы чиновники стали рассказывать о слухах, что Шувалов может занять пост в руководстве МГУ.

О возможности такого варианта сообщил телеканал «Дождь». Скорее всего, Шувалов не останется в правительстве, подтвердил «Ведомостям» его знакомый. Шувалов хотел уйти еще в 2012 г., надеясь на пост руководителя администрации президента, вспоминает он. На этот раз для него подготовили место в МГУ, говорят два чиновника. Собеседники «Дождя» называли среди вариантов назначение Шувалова руководителем ключевого проекта МГУ – «Научно-технической долины» (в работе над ее созданием участвует проект «Иннопрактика» Катерины Тихоновой, которую в 2015 г. Reuters назвало дочерью Путина), назначение на одну из руководящих должностей в ЦБ, а также пост руководителя «Роснано».

Место Шувалова в правительстве может занять помощник президента и бывший министр экономического развития Андрей Белоусов, сообщил «Дождь». Такой вариант рассматривается, подтвердили «Ведомостям» два чиновника.

«Это знает только Путин и сам Шувалов. Все остальное – гадание на кофейной гуще», – прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Представитель секретариата Шувалова отказался от комментариев. Представитель МГУ не ответил на запрос «Ведомостей».

Шувалов – либерал

Как либерал Шувалов готов бороться за рыночные ценности, но как опытнейший аппаратчик – отступит, если борьба становится слишком опасной или шансов на победу нет, – так характеризуют его многие чиновники. Опыта ему действительно не занимать.

Только пост первого заместителя председателя правительства – сначала Владимира Путина, потом Дмитрия Медведева – он занимает уже 10 лет. Помимо этого у него богатый послужной список – в частности, он был помощником президента.

Шувалов никакой не либерал и не консерватор, он управленец, который решает конкретные задачи, например, создать мегарегулятор на базе ЦБ, построить федеральный университет, снизить смертность на дорогах, создать Таможенный союз, реформировать госзакупки, сделать доступнее жилье, снизить закредитованность предприятий, рассуждает один чиновник. Важнейшие и самые трудные поручения президента по правительству были адресованы в основном ему, говорит другой чиновник.