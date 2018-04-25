«Яблоко» попросило проверить декларации депутатов

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Не всякий запрос годится для проверки доходов депутатов Госдумы, установила «Трансперенси ­интернешнл» Андрей Гордеев / Ведомости

«Яблоко» направило в Госдуму запросы о проверке соблюдения антикоррупционных ограничений депутатами Андреем Голушко, Владимиром Бортко, Натальей Костенко, Абдулмаджидом Маграмовым и Светланой Максимовой, рассказала председатель партии Эмилия Слабунова. «Яблоко» указывает на возможные нарушения установленных законом запретов: человек, чьи имя, фамилия и дата рождения совпадают с данными депутата Голушко, согласно госреестру Франции, является владельцем гражданского общества по управлению недвижимостью, созданного для покупки элитного дома на Лазурном берегу. По данным ЕГРЮЛ, полный тезка Бортко является индивидуальным предпринимателем, тезка Костенко – учредителем ООО «Интелком», Маграмова – гендиректором и участником ООО «Фирма «Альтаир», а Максимовой – председателем и участником кооператива «Славянов град». Депутатам запрещено участвовать в управлении коммерческой организацией, это грозит лишением полномочий, напоминает «Яблоко».

Возможные нарушения обнаружил калининградский центр «Трансперенси интернешнл». Организация направила запросы в Госдуму и администрацию президента (она тоже вправе проверять депутатов) с просьбой проверить достоверность и полноту сведений о доходах, поданных парламентариями. Но получила отказ, говорит заместитель гендиректора «Трансперенси» Илья Шуманов, почему-то – за подписью замруководителя фракции «Единая Россия».