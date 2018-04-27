Путин решил развивать не города, а пространство

Города будут поддерживаться отдельными программами Сергей Портер / Ведомости

Пространство между населенными пунктами должно обживаться и развиваться, заявил в пятницу президент Владимир Путин, поставив точку в спорах чиновников о подходах к стратегии пространственного развития. Документ должен стать основой для планирования развития территорий, говорил вице-премьер Дмитрий Козак (отвечает за развитие регионов): сейчас программы противоречат друг другу и не могут быть основой региональной политики.

Главной развилкой концепции было, что именно развивать: регионы – мегаполисы (агломерации) или все территории, объясняли два федеральных чиновника. За развитие агломераций выступали мэр Москвы Сергей Собянин, министр экономики Максим Орешкин, первый вице-премьер Игорь Шувалов, говорят они. Публично отстаивал такую идею и председатель ЦСР Алексей Кудрин. Представитель Козака отказался от комментариев, его коллега из Минэкономразвития не ответил на запрос.

В числе сторонников комплексного развития был сам Козак, а также премьер Дмитрий Медведев, говорят чиновники. «Есть такая точка зрения [о развитии крупных агломераций], но побеждает другой подход, чтобы это пространственное развитие страны было связано прежде всего с развитием транспортной и другой инфраструктуры между населенными пунктами», – решил спор Путин (цитата по kremlin.ru). Города будут поддерживаться отдельными программами.

Комфорт европейских стран не в том, что хорошо в столице, жителю небольшого города и в страшном сне не приснится в мегаполисах жить, рассуждает чиновник. Благополучие малых городов возможно, но у них должны быть туристические возможности, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин, а сжатие территории для агломерационного радиуса крупнейших городов неизбежно. Как и стагнация малых территорий при слабо развитой транспортной сети, продолжает он: в отличие от Европы плотность дорожной сети к плотности населения приблизительно 3 против 10–12.

В какой-то момент оба подхода могут объединиться – агломерациям для развития тоже необходимо улучшение связи между городами, считает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин, например, поэтому активно обсуждается строительство железной дороги между двумя мегаполисами – Челябинском и Екатеринбургом. Централизация инфраструктуры, бизнеса в европейской части России оттягивает ресурсы на центр и это проблема для большинства других регионов страны, заключает он.