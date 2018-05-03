Политика / Международные отношения

The Guardian узнала о планах Великобритании сплотить антироссийский альянс

Лондон использует четыре международных саммита для выработки стратегии против России
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Великобритания пытается усилить позиции антироссийского альянса, пишет The Guardian со ссылкой на неназванных британских дипломатов. По информации источников издания, британские дипломаты планируют использовать в 2018 г. четыре международных саммита для выработки всеобъемлющей стратегии по борьбе с дезинформацией, распространяемой Россией.

Речь идет о таких встречах на высшем уровне, как саммиты G7, G20, НАТО и ЕС, уточнили источники. По их мнению, Великобритания стремится пересмотреть традиционный дипломатический диалог с Москвой после «агрессивной кампании Кремля».

Новая стратегия будет нацелена на усиление кибербезопасности, разработку военной тактики НАТО, расширение санкций против приближенных к президенту России Владимиру Путину «олигархов».

Источник издания в правительстве сообщил, что британский министр иностранных дел Борис Джонсон считает реакцию Москвы на химическую атаку в сирийском городе Дума и попытку отравить Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери «поворотным моментом». «Сфера деятельности, которой Великобритания, скорее всего, будет придерживаться, заключается в противодействии дезинформации со стороны России и определении механизма для установления ответственных за применение химического оружия», - пояснил источник.

Кризис в отношениях Великобритании и России начался после того, как стало известно о попытке отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 4 марта их нашли с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в бессознательном состоянии. Позже Великобритания обвинила Россию в причастности к данному инциденту. По мнению следствия, Скрипалей отравили веществом типа «Новичок», которое якобы разрабатывалось в СССР.

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