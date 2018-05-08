Путин объяснил логику выдвижения Медведева в премьеры

Исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин на пленарном заседании Государственной думы Михаил Метцель / ТАСС

Правительству под руководством Дмитрия Медведева в 2012–2018 гг. удалось не только решить экстренные задачи, но и нарастить возможности для последующего развития, заявил президент Владимир Путин в Госдуме. Президент выступил перед депутатами до их голосования об утверждении кандидатуры Медведева на должность премьера.

По словам Путина, прошлое правительство провело масштабную и комплексную работу без погони за краткосрочными политическими эффектами. «Все достигнутое за прошедшие годы создает прочную основу для движения вперед», – сказал президент. Он напомнил, что именно Медведев вместе с членами правительства и сотрудниками администрации президента готовили в течение полутора лет меры, которые легли в основу указа президента о стратегических целях развития России.

Среди заслуг Медведева президент назвал восприимчивость к содержательной критике по существу и готовность к диалогу. «Все это стало фирменным профессиональным стилем предыдущего правительства. Большая заслуга в формировании такой современной управленческой культуры принадлежит Медведеву», – резюмировал Путин.

В понедельник, 7 мая, Путин в четвертый раз вступил в должность президента и принял отставку правительства. Уже через несколько часов после этого Кремль сообщил о том, что Путин внес в Госдуму кандидатуру Медведева для утверждения премьером.

Указ о развитии России до 2024 г. закрепил цели из послания Путина Федеральному собранию: попасть в пятерку крупнейших экономик мира, снизить бедность вдвое, увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Помимо борьбы со смертностью от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний Путин предлагает сосредоточиться на профилактике и пропаганде здорового образа жизни, новых медицинских технологиях, повсеместной доступности первичной медико-санитарной помощи, в том числе на увеличении числа врачей.

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