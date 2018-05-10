Неканоническое толкование истории становится рискованным делом

Ужесточение наказания за «неканоническую» трактовку истории связано с общей политикой ограничения свободы слова, уверен аналитик «Агоры» Плакат Ватолиной Н.Н. и Денисова Н.В. / РИА Новости

Высказывания по поводу исторических событий все чаще грозят россиянам привлечением к ответственности – как сами по себе, так и в качестве формального повода для преследования оппозиционно настроенных граждан или организаций. Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора» «Россия против Истории. Наказание за пересмотр», который публикуется в четверг. За последние 10 лет аналитики «Агоры» насчитали не менее 100 случаев ограничения свободы слова, в которых в том или ином виде присутствует исторический элемент. Наибольшую их часть (41 случай) составляют запреты книг и интернет-публикаций. Зафиксировано также 17 случаев уголовного преследования: в одном из них дело прекращено за давностью, но в 16 других обвиняемые признаны виновными.

Первые системные попытки контролировать культурное пространство под предлогом защиты истории государство начало предпринимать еще при президенте Дмитрии Медведеве, напоминают авторы доклада: в 2009 г. он учредил комиссию по противодействию фальсификации истории в ущерб интересам России. А в 2014 г. в Уголовный кодекс включили специальную норму о реабилитации нацизма (ст. 354.1). Как показывает практика, эта статья применяется как к явно оскорбительным высказываниям, эксплуатирующим символику нацистов, так и к обычным рассуждениям о роли СССР во Второй мировой войне и о тесном сотрудничестве сталинского Союза и гитлеровской Германии, отмечают эксперты. В 2014 г. приговоров по этой статье не выносили, но в 2017 г. были осуждены уже восемь человек. Например, в мае 2017 г. в Волгограде возбудили уголовное дело в отношении координатора Фонда борьбы с коррупцией Алексея Волкова – в связи с публикацией в соцсетях коллажа, на котором изображался монумент «Родина-мать» с лицом, окрашенным зеленкой. Это был намек на нападения провластных активистов на оппозиционеров с использованием зеленки, но следствие квалифицировало его как осквернение символа воинской славы России (все та же ст. 354.1).

С 2012 г. почти в 9 раз выросло число дел по ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях «пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской и другой запрещенной символики» – даже если эта символика фигурирует на исторических фотографиях. Арестовывать по ним стали вдесятеро чаще. Так, в Смоленске оштрафовали Полину Данилевич, выложившую в соцсети фотографию своего дома времен немецкой оккупации, а в Краснодаре – Юлию Усач, опубликовавшую советские карикатуры времен войны.

Ужесточение наказания за «неканоническую» трактовку истории связано с общей политикой ограничения свободы слова, уверен аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов: в СССР власть рассматривала историческую науку как инструмент пропаганды, сейчас же патриотизм оказался чуть ли не единственной альтернативой реальным успехам. Поэтому наказуемой становится любая попытка развенчать мифы и снизить пафос – вне зависимости от истинности или ошибочности прозвучавших утверждений. В этом смысле очень показателен приговор, вынесенный жителю Минусинска за оскорбление георгиевской ленточки, хотя, строго говоря, она не относится к атрибутам советской армии времен войны, подчеркивает эксперт.

Георгиевская ленточка в каком-то смысле даже важнее флага, согласен директор центра «Сова» Александр Верховский. Этот символ не столько исторический – он используется в контексте актуальной политической дискуссии, поясняет эксперт. Российский политический режим нельзя назвать идеологическим, но какие-то элементы идеологии он использует, и все более активно. Один из основных – культ Победы, ведь, по сути, это единственный исторический момент, по которому есть консенсус власти и общества, на него просто грех не опереться, считает Верховский. А значение, которое государство придает историческим событиям, проецируется и на репрессивную политику.