Кинотеатры усилят охрану на показе «Матильды» в первые выходные

Православные активисты 23 октября организовали крестный ход вокруг Мариинского театра перед премьерой фильма «Матильда» Евгений Егоров для Ведомостей

В первые выходные проката фильма «Матильда» в кинотеатрах будет усилена охрана, в том числе будут работать сотрудники МВД, рассказал генеральный директор «Каро премьер» Алексей Рязанцев.

«В некоторых регионах мы получаем отдельные предупреждения, в результате мы усиливаем где-то охрану, в каких-то кинотеатрах мы устанавливаем металлоискатели», - сказал Рязанцев. Но в целом будет работать режим так называемой «тревожной кнопки», и в случае экстренных ситуаций сотрудники полиции будут быстро реагировать на местах, уточнил он.

«Матильда» режиссера Алексея Учителя выходит в прокат 26 октября и уже стала самым скандальным российским фильмом. Это история о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Против проката картины выступают защитники Николая II, самая активная из которых — депутат Государственной думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что показ фильма нарушит закон, поскольку оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны РПЦ святыми.

Учитель возражает: фильм основан на реальных событиях, о которых сохранилось множество свидетельств. Против «Матильды» выступает и РПЦ. Поклонская регулярно обращалась в Генеральную прокуратуру, требуя проверить Учителя, его студию, схему финансирования картины. Всего Поклонская пожаловалась в Генпрокуратуру 43 раза, а также инициировала проверку фильма Фондом кино.

«Первая кампания против фильма началась после выхода первого трейлера, у нас был долгий съемочный процесс, - сказал Алексей Учитель. - Все прекрасно знали, о чем мы снимаем, в том числе представители Церкви, и никто ни разу не высказал своего недовольства. Но претензии возникли почему-то после выпуска первого трейлера, где был только невинный поцелуй».

Показ Матильды на форуме «Киноэкспо» в Петербурге охраняли с собаками, передает наш редактор Ксения Болецкая

Терроризм - масштабная проблема и угроза во всем мире, сказал актер Сергей Гармаш. Но в России сейчас активировались и православные активисты, они добиваются отмены концертов Юрия Шевчука и т. д., сказал он.

Несколько дней назад состоялся показ фильма в Мариинском театре. «Это была моя мечта, чтобы первый показ фильма состоялся именно в Мариинском театре, на сцене которого мы снимали полмесяца во время отпуска театра», - сказал он. Учитель отметил, что хотел бы, чтобы фильм воспринимался зрителями по его художественных заслугам, а не в контексте скандала, который вокруг него развернулся.

Учитель добавил, что показ фильма в Санкт-Петербурге прошел без эксцессов. «Показ нашей картины уже превращается не просто в премьеру, - сказал он. - Это победа здравых людей, которых в этой стране подавляющее большинство».

«Это история (скандал вокруг фильма, - прим. "Ведомостей".) конкретной головы, как она существует, как мыслит и подходит к этой жизни. Я рассчитывал, что вопросы возникнут после того, как фильм выйдет, - сказал он. - Люди, отрицающие фильм, говорят об этом так убежденно, как будто они пересмотрели фильм по 10 раз, но они его не видели, и это для меня очень странно».

По словам Учителя, актеры, которые сыграли роли Матильды Ксешинской и Николая II, не приехали на московскую премьеру, опасаясь за свою жизнь. «Агрессивное православие» - такой термин уже появился - с самой православной религией не сочетается и не может сходиться ни в одной точке», - сказал он.

Учитель уточнил, что планирует показать фильм на федеральных каналах, и сейчас готовится его четырехсерийная версия.

Кто и как воевал с «Матильдой»