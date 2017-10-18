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Поклонская 43 раза пожаловалась в Генпрокуратуру на «Матильду»

Интерфакс
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Генпрокуратура России рассмотрела 41 жалобу от парламентария Натальи Поклонской. Все они касаются фильма Алексея Учителя «Матильда». На днях надзорное ведомство получило еще две жалобы, сейчас они изучаются. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, 41 жалоба о возможных нарушениях была подана с декабря прошлого года. Прокуратура до сих пор не нашла нарушений действующего законодательства при создании, финансировании и получении прокатного удостоверения киноленты.

Накануне Поклонская записала видеоролик с обращением к генпрокурору России Юрию Чайке. Она в очередной раз попросила генпрокурора отозвать прокатное удостоверение фильма.

Иконы рядом с лозунгами против фильма «Матильда»

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Бизнес
Новости

Авиакомпания iFly готова трудоустроить наибольшее число сотрудников «ВИМ-авиа»

ТАСС
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Авиакомпания iFly готова трудоустроить 260 сотрудников «ВИМ-авиа». Речь идет о вакансиях командиров воздушного судна, вторых пилотов и бортпроводников, сообщили в Росавиации.

В свою очередь «Аэрофлот» готов взять на работу 249 сотрудников «ВИМ-авиа», а «Уральские авиалинии» - 161 человека. «Азимут» может предложить 40 вакансий.

«ВИМ-авиа» заявила о прекращении полетов из-за нехватки денег и приостановки обслуживания в аэропортах 25 сентября. Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства перевозчика.

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Политика
Новости

Кадыров оптимистично оценил перспективы российской экономики

Ведомости
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Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Instagram, что российская экономика «под руководством нашего национального лидера Владимира Путина» двигается «по пути роста и развития». «Нужно быть сверхслепым, чтобы это не видеть!» - отметил он.

Кадыров напомнил, что недавно у российского лидера прошла «очень плодотворная встреча» с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Также, по мнению главы Чечни, «важной является встреча с руководителями крупнейших концернов Германии».

7 октября Владимиру Путину исполнилось 65 лет. Среди прочих российского президента поздравил Рамзан Кадыров, который подчеркнул, что относится в нему «с сыновней почтительностью». В честь юбилея Путина глава Чечни устроил также российско-итальянский футбольный матч в Грозном.

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Политика
Новости

Доступ к диссертации Мединского в Российской государственной библиотеке открыт для всех

ТАСС
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В Российской государственной библиотеке хранится экземпляр диссертации министра культуры Владимира Мединского. Доступ к работе министра открыт для всех, кто имеет читательский билет, рассказали в пресс-службе библиотеки.

«Вы можете приехать в Химки, где хранится обязательный экземпляр диссертации, вы можете с ним ознакомиться», - уточнили в учреждении, добавив, что каких-либо ограничений относительно доступа к диссертации не существует. Как уточнили в пресс-службе, имеющийся экземпляр не оцифрован, так как он появился в библиотеке в 2011 г. На тот момент закон об обязательном экземпляре в электронном виде еще не вступил в силу.

Автореферат диссертации (сокращенный вариант работы) хранится в здании библиотеки на Воздвиженке.

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Экономика
Новости

В правительство внесен проект антитабачной концепции

ТАСС/Ведомости
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Министерство здравоохранения России подготовило и внесло в кабинет министров новую концепцию по сокращению курения табака до 2022 г. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова рассказала в среду на форуме Всемирной организации здравоохранения по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

По ее словам, концепция «включает в себя меры, направленные на ограничение в том числе средств электронной доставки никотина» (цитата по ТАСС).

Проект антитабачной концепции подразумевает под собой поэтапное повышение налога на табачные изделия, увеличение ставок акцизов до среднего уровня стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также введение налога на сигареты. Предполагается, что к 2025 г. распространенность потребления табака среди населения должна снизиться с 33 до 25%.

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Политика
Новости

AFP: Павленский освобожден из-под психиатрического надзора во Франции

ТАСС
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Художника Петра Павленского выпустили из психиатрического стационара в Париже, передает AFP со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Врачи-психиатры провели соответствующую экспертизу.

Теперь Павленского вернут под арест и предъявят ему обвинения. Полиция также задержала его гражданскую жену Оксану Шалыгину. Ей также могут предъявить обвинения.

В ночь на 16 октября Павленский вместе с Шалыгиной поджег ограду офиса Banque de France.

В мае этого года художник и его семья получили политическое убежище во Франции. Павленский уехал из России в январе 2017 г.

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Политика
Новости

Володин сравнил Навального с новым видом санкций

Ведомости
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Программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов на закрытой панельной сессии клуба в Сочи задал спикеру Госдумы Вячеславу Володину вопрос о заявлении комитета министров Совета Европы по поводу допуска оппозиционера Алексея Навального к президентским выборам. По словам присутствовавшего на встрече политолога Алексея Чаадаева (советник спикера Госдумы), Володин рассказал, что было два решения европейского суда о том, что ни одно, ни другое дело не является политическим и предложение комитета - неуважение к российским законам, так как по ним дважды судимый человек не может принимать участие в выборах.

Володин напомнил, что комитет Европы участвовал в выработке решений по последним санкциям и «навязывал фигуру Навального одновременно с решением о продлении санкций». «Навальный - как вид санкции против России», - пересказал Володина политолог. По мнению спикера, европейские коллеги сами «политизируют» эту тему.

Также Володина спросили о взаимодействии с конгрессом США. По словам спикера, это вопрос взаимного двустороннего движения и российский парламент «открыт», американский настроен против. По словам участника встречи, Володин напомнил, что США - одна из немногих стран, решивших не принимать участие в последнем Межпарламентском союзе (МПС). Спикер напомнил, что более 150 стран приехали на МПС и «все выстраивают общение, а США - нет». Володин отметил, что «в Европе сейчас нет места для дискуссий».

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Политика
Новости

Суд продолжит рассматривать дело Улюкаева 31 октября

РИА Новости/Ведомости
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Замоскворецкий суд Москвы вернется к слушаниям по существу уголовного дела в отношении бывшего министра Алексея Улюкаева 31 октября. Об этом сообщила в среду «РИА Новости» пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

Она пояснила, что заседание перенеслось на 31 октября в связи с тем, что судья ушла на оглашение приговора по другому делу.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве у предправления «Роснефти» Игоря Сечина взятки в размере $2 млн за положительное заключение Минэкономразвития по приватизации «Башнефти». Экс-министр свою вину не признает.

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Политика
Новости

Партия браслетов «Тройка» была раскуплена за три часа

ТАСС/Ведомости
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Партия из 500 силиконовых браслетов, которые обладают функционалом транспортной карты «Тройка», была распродана за три с половиной часа. Новая партия появится в конце октября. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.

Первая партия браслетов начала продаваться в среду на станциях «Пушкинская», «Маяковская» и «Трубная». Браслеты позволяют оплатить проезд везде, где работает карта «Тройка»: в метрополитене, на Московском центральном кольце (МЦК), в наземном транспорте.

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Политика
Новости

Басманный суд Москвы арестовал главного конструктора МВД России

Russia Today
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Басманный суд Москвы санкционировал арест главного конструктора МВД России Андрея Нечаева до 17 декабря, передает RT.

Нечаев был арестован по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями).

По информации источников RT, его задержали на международной выставке «Интерполитех-2017». После задержания он был допрошен.

Нечаев на данный момент временно исполняет обязанности руководителя Научно-производственного объединения «Спецтехника и связь», подконтрольного МВД России.

Чем удивил «Интерполитех-2017»

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Бизнес
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Анонс «Ведомостей» на 19 октября 2017 года

Ведомости
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В завтрашнем номере газеты и на сайте www.vedomosti.ru вы сможете узнать подробности о том, что

Ксения Собчак собралась на выборы президента;

штраф в 500 000 руб. рискует заплатить компания, наняв бывшего чиновника;

россиян все меньше привлекает интересная работа и все больше – денежная.

А также читайте эксклюзив «Ведомостей»: как Себастьян Курц пробивался к посту канцлера Австрии

и статью на полосе «Комментарии»: пора реформировать институт прописки.

И это лишь малая часть информации, которую предлагают вам завтрашние «Ведомости».

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Политика
Новости

Реабилитационный центр, в котором лечился Марьянов, работает без лицензии

РИА Новости
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В Росздравнадзоре рассказали, что реабилитационный центр «Феникс», в котором, по информации СМИ, проходил лечение актер Дмитрий Марьянов, не имеет медицинской лицензии, передает «РИА Новости».

«В нашем реестре нет информации, то есть они не имеют лицензии на осуществление медицинской деятельности», — пояснили в пресс-службе ведомства. Центр имеет лицензию только на оказание социальной помощи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер лечился от алкоголизма в подмосковном медицинском центре. Агент Марьянова говорила, что в центре он проходил лечение из-за проблем со спиной.

Марьянов скончался три дня назад. Ему было 47 лет. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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Политика
Новости

Собчак не ответила на вопрос о приемлемом результате

Ведомости
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Ксения Собчак не ответила на вопрос о приемлемом результате на выборах и не назвала оценку затрат на свою предвыборную кампанию, выступая в эфире телеканала «Дождь». По мнению Собчак, важна не доля проголосовавших за нее, а то, что это будут миллионы россиян.

По ее словам, ее кампанию готовы профинансировать «десятки бизнесменов». «Я призываю их сделать заявление и публично себя назвать... Мой главный козырь с точки зрения финансирования - огромное количество бизнесменов, которые хотят изменений в стране», - сказала она.

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