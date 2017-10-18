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Поклонская 43 раза пожаловалась в Генпрокуратуру на «Матильду»

Генпрокуратура России рассмотрела 41 жалобу от парламентария Натальи Поклонской. Все они касаются фильма Алексея Учителя «Матильда». На днях надзорное ведомство получило еще две жалобы, сейчас они изучаются. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, 41 жалоба о возможных нарушениях была подана с декабря прошлого года. Прокуратура до сих пор не нашла нарушений действующего законодательства при создании, финансировании и получении прокатного удостоверения киноленты.

Накануне Поклонская записала видеоролик с обращением к генпрокурору России Юрию Чайке. Она в очередной раз попросила генпрокурора отозвать прокатное удостоверение фильма.

Иконы рядом с лозунгами против фильма «Матильда»