Демократия

Иконы рядом с лозунгами против фильма «Матильда»

В крестном ходе в Петербурге приняли участие около 100 000 человек
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