Иконы рядом с лозунгами против фильма «Матильда»
В крестном ходе в Петербурге приняли участие около 100 000 человек
В Петербурге прошел крестный ход в честь дня перенесения мощей Александра Невского и дня Ништадтского мира
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Шествие растянулось по Невскому проспекту, движение на центральной магистрали города было перекрыто почти на три часа
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В первых рядах шли депутат Госдумы Виталий Милонов и артист Сергей Мигицко
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Помимо икон участники несли лозунги против фильма «Матильда»
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Кроме духовенства Санкт-Петербургской митрополии, представителей православных общин, учащихся духовных школ в крестном ходе участвовали фанаты ФК «Зенит», казаки, кавалеры ордена Александра Невского
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Перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург состоялось в 1724 г., первый крестный ход в честь этого события состоялся в 1743 г.
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Члены городского правительства и законодательного собрания возложили цветы к памятнику князю Александру Невскому
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Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий отслужил праздничный молебен
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Александро-Невская лавра объявила конкурс селфи для участников шествия. Фото нужно загрузить на свою страницу в соцсети с хештегом #КрестныйХод1209
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Помимо икон и транспарантов с заповедями участники несли портреты членов последней царской семьи
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Крестный ход прошел без нарушений общественного порядка, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
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