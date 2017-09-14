Кто и как воевал с «Матильдой»
Хроника нападок на картину Алексея Учителя, сделавших ее самым скандальным фильмом
Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, против нее активно выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская. В широкий прокат фильм выйдет лишь 26 октября. Вспоминаем, как нападки отдельных чиновников сделали «Матильду» самым скандальным фильмом
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В начале мая 2016 г. президент общественной организации «Православная миссия по возрождению духовных ценностей русского народа» Игорь Смыков привез икону Николая II в Крым (Наталья Поклонская тогда занимала должность прокурора региона). Тогда же Смыков направил обращение к генеральному прокурору России с просьбой провести проверку готовящегося к выходу фильма
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В июле 2016 г. на сайте Change.org разместили петицию за отмену показов «Матильды», которая к середине сентября 2017 г. набрала более 24 000 подписей. 17 июля «Национальное консервативное движение» и «Союз православных хоругвеносцев» провели митинг (на фото), посвященный дню памяти царственных мучеников. В ходе митинга хоругвеносцы сжигали постеры фильма
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В ноябре 2016 г. теперь уже депутат Госдумы Наталья Поклонская (на фото в своем кабинете) направила запрос в генпрокуратуру с просьбой проверить фильм на наличие признаков оскорбления чувств верующих и разжигания расовой и межнациональной розни. Ранее к депутату с жалобой обратилось движение «Царский крест», назвав картину «антироссийской и антирелигиозной провокацией». Генпрокуратура нарушений в фильме не выявила. В январе 2017 г. Поклонская направила новый запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести дополнительную проверку сценария и финансирования картины
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В феврале 2017 г. стало известно, что режиссер кинокартины Алексей Учитель обратился в Генпрокуратуру с просьбой оградить коллектив фильма от клеветы Поклонской и угроз со стороны экстремистски настроенных личностей. Через два месяца Поклонская сообщила, что по ее просьбе была проведена экспертиза фильма «Матильда», результаты проверки были переданы в прокуратуру. Эксперты пришли к выводу, что картину нельзя демонстрировать публично
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Тогда же в апреле Алексей Учитель направил жалобу на действия Поклонской в комитет по этике Госдумы. Месяцем позже по запросу депутата полиция провела проверку финансовой деятельности петербургской студии «Рок» Алексея Учителя
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В июле 2017 г. на матче «Спартак» – «Локомотив» болельщики вывесили баннеры против фильма «Матильда». Тогда же депутат Поклонская направила запрос от 37 депутатов и 100 000 обращений граждан против «Матильды» в Министерство культуры, МВД и снова в Генпрокуратуру
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«Я думаю, что это хорошо организованная рекламная кампания. Действительно, втянули уже всю страну в эти разборки», – заявил режиссер Владимир Меньшов в мае, подчеркнув, что относится «резко отрицательно» к оценке картины до ее выхода на экраны (цитата по ТАСС)
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1 августа 2017 г. в российских городах России прошли молитвенные стояния против картины «Матильда». Организатором выступило православное общественное движение «Сорок сороков»
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В этом же месяце прокуратура Симферополя предупредила кинотеатры о том, что даже трейлер «Матильды» показывать недопустимо. Позже региональная прокуратура Крыма сняла запрет на показ трейлера в симферопольских кинотеатрах
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10 августа 2017 г. Минкультуры (на фото министр Владимир Мединский) выдало фильму прокатное удостоверение с рейтингом 16+
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Правда, в этом же месяце министр культуры Владимир Мединский получил письма от Рамзана Кадырова (на фото) с просьбой отменить показ картины в Чечне. «Никакого запрета не будет! Знаете почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдет зрителя», — написал Кадыров 10 августа
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Первый вице-премьер Дагестана Анатолий Карибов попросил Минкультуры не показывать фильм Алексея Учителя в Дагестане, а единственный кинопрокатчик Ингушетии – кинотеатр «Дружба» отказался показывать «Матильду». В сентябре руководство сети кинотеатров «Мир» и «Вершина» в Сургуте получили рекомендации от департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа не показывать фильм «Матильда», об этом сообщил «Интерфакс»
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Рано утром 4 сентября 2017 г. в киноконцертный зал «Космос» в Екатеринбурге, где должен был состоятся показ «Матильды», въехал УАЗ, за рулем которого был Денис Мурашов, он также поджег автомобиль. Фойе «Космоса» выгорело полностью. Позже СМИ сообщили, что Денис Мурашов состоит на психиатрическом учете. Накануне в ночь на 31 августа неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью здание студии Алексея Учителя в Петербурге. Позже мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал поджог киноконцертного зала «Космос» с нагнетанием истерии вокруг фильма «Матильда», хотя именно в тот день показа картины не планировалось
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8 сентября 2017 г. муниципальные кинотеатры Кемеровской области отказались от показа картины режиссера Алексея Учителя. А 11 сентября 2017 г. стало известно, что две москвички пожаловались в ФАС на рекламную кампанию фильма. Они считают, что был нарушен закон о рекламе и защите конкуренции
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В ночь на 11 сентября неизвестные подожгли два автомобиля возле офиса адвоката Алексея Учителя и разбросали листовки с лозунгом «За "Матильду" гореть». «Это уже четвертый эпизод насильственных действий от сторонников Поклонской и противостояния "Матильде". В рамках этих действий правоохранительные [органы], я считаю, лично зададут депутату Поклонской неприятные вопросы», – заявил адвокат Константин Добрынин
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11 сентября 2017 г. жители Владивостока первыми посмотрели «Матильду» на предпремьерном показе в кинотеатре «Иллюзион». А 21 сентября в на улицах города появились маршрутные автобусы с постерами, которые призывают предотвратить прокат картины Алексея Учителя «Матильда»
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12 сентября 2017 г. крупнейшая сеть кинотеатров России «Синема парк» и «Формула кино» (объединены в единую сеть) отказалась от показа «Матильды» из-за участившихся угроз в адрес кинотеатров в разных городах России
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В фильме «Матильда» нет ничего оскорбительного для памяти Николая II и русской монархии, заявил министр культуры Владимир Мединский 13 сентября. «Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь. Православие – оно ведь о любви, а не о ненависти», – говорится в заявлении Мединского, опубликованном на сайте министерства
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14 сентября агентство ТАСС опубликовало в Facebook фотографию со встречи режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Когда и где была сделана фотография, агентство не уточнило. 24 августа Учитель рассказал об «исторической» встрече с Поклонской. Он упомянул о ней на презентации фестиваля «Будем жить!»
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Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге за первый день предварительных продаж билетов на «Матильду» продал 10% билетов, сообщила администрация кинотеатра 15 сентября. «Мы впервые начинаем продажу билетов настолько заранее до начала показа фильма. На другие фильмы за первый день продаж продается около 1% билетов. Продажи на "Матильду" пока бьют все рекорды», – отметил собеседник «Интерфакса». Официальная премьера назначена на 26 октября
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«Я не видел картину «Матильда», думаю, что здесь очень много спекуляций. Этот вопрос должен решаться с самого начала, Фонд кино должен понимать, на что он идет, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино», — говорил режиссер Никита Михалков 16 сентября. По его мнению, любой автор должен понимать, на какие риски он идет, создавая фильм о причисленном к лику святых
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20 сентября в полицию доставили несколько человек, в том числе лидера организации «Христианское государство – Святая Русь» Александра Калинина (на фото). Задержание произошло в связи с уголовным делом о поджоге автомобилей возле офиса адвоката Учителя Константина Добрынина, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах
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Официально «Матильда» выходит в российский прокат 26 октября, премьера пройдет 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и 24 октября в Москве в кинотеатре «Октябрь»
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