Кто и как воевал с «Матильдой»

Саид Царнаев / РИА Новости

Правда, в этом же месяце министр культуры Владимир Мединский получил письма от Рамзана Кадырова (на фото) с просьбой отменить показ картины в Чечне. «Никакого запрета не будет! Знаете почему? Очень просто! В Чечне и так не станут тратить время на просмотр безнравственного, бездуховного и аморального по отношению к своей Родине фильма. Уверен, что и в других регионах фильм не найдет зрителя», — написал Кадыров 10 августа

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