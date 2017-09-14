Демократия

Кто и как воевал с «Матильдой»

Хроника нападок на картину Алексея Учителя, сделавших ее самым скандальным фильмом
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото