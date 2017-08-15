Прокуратура Крыма сняла запрет на показ трейлера «Матильды» в Симферополе

Предостережение прокуратуры Симферополя, запретившей кинотеатрам города показывать трейлер фильма Алексея Учителя «Матильда», признано недействительным, сообщил прокурор Крыма Олег Камшилов.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская заявила, что решение относительно показа киноленты в регионе будет принято после просмотра фильма представителями профильного регионального ведомства.

«Я очень хочу посмотреть ("Матильду"), я жду демо, надеюсь, что нам родное Министерство культуры (России) предоставит его. После просмотра будет принято решение», – сказала Новосельская.

Адвокат режиссера Учителя Константин Добрынин ранее заявил, что в его распоряжении оказалась копия «Предостережения о недопустимости нарушения законодательства, регулирующего порядок публичной демонстрации кино и видеопродукции, о противодействии экстремистской деятельности, о рекламе» от 2 августа, адресованного и. о. директора кинотеатра имени Шевченко – одного из крупнейших в Симферополе.

Из текста документа, имеющегося в распоряжении «Интерфакса», следует, что прокуратура Симферополя рассмотрела обращение Поклонской «об осуществлении показа рекламных трейлеров фильма "Матильда" режиссера Учителя в кинотеатрах города, содержанием которых грубо оскорбляются чувства верующих».

Добрынин направил Поклонской предостережение, в котором пригрозил, что может добиваться лишения ее мандата из-за ситуации вокруг готовящегося к выходу фильма «Матильда».

По словам Добрынина, публично высказанное должностным лицом намерение совершить противозаконные действия, которые могут ущемить права и свободы граждан или унизить достоинство человека, являются противоправным деянием.

Также к ним относятся «дача распоряжения подчиненным работникам, например помощникам депутата Госдумы, о подготовке проекта депутатского запроса, заведомо противоречащего законам».

Адвокат предостерег Поклонскую от продолжения таких действий, иначе, по его словам, он оставляет за собой право, воспользовавшись равноправием всех перед судом, добиваться лишения Поклонской депутатской неприкосновенности и привлечения ее к уголовной ответственности.