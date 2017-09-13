Мединский обвинил Поклонскую в дискредитации российской культуры и Церкви

По его мнению, в «Матильде» нет ничего оскорбительного для российской монархии

Министр просит правоохранительные органы жёстко пресечь давление со стороны «распоясавшихся активистов», «нагло именующих себя православными» А. Гордеев / Ведомости

В фильме «Матильда» нет ничего оскорбительного для памяти Николая II и русской монархии, заявил министр культуры Владимир Мединский. Его слова опубликованы на сайте министерства.

Минкульт на законных основаниях выдал фильму прокатное удостоверение, напомнил министр, поэтому любые попытки давления на муниципальные и частные кинотеатры, любые инициативы на местах с отказом от проката - чистое беззаконие и цензура. «Активисты», которых поддерживает депутат Госдумы Наталья Поклонская, нагло дискредитируют государственную культурную политику и Церковь, уверен Мединский.

«Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и Церковь. Православие — оно ведь о любви, а не о ненависти», - говорится в заявлении Мединского.

Вчера крупнейшая сеть кинотеатров в стране, объединённая под брендами «Синема парк» и «Формула кино», объявила, что отказывается от проката «Матильды» из-за опасений за безопасность зрителей.

«Матильда» выходит в прокат в конце октября и уже стала самым скандальным российским фильмом. Это история о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Против проката картины выступают защитники Николая II, самая активная из которых – депутат Государственной думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что показ фильма нарушит закон, поскольку оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны РПЦ святыми. Учитель возражает: фильм основан на реальных событиях, о которых сохранилось множество свидетельств. Против «Матильды» выступает и РПЦ. В начале года «царебожники» от лица организации «Христианское государство – Святая Русь» разослали кинотеатрам письма с угрозами поджечь кинотеатры, если те покажут «Матильду». Поклонская регулярно обращалась в Генеральную прокуратуру, требуя проверить Учителя, его студию, схему финансирования картины. В сентябре ранее состоявший на психиатрическом учете житель Ирбита Денис Мурашов въехал на «УАЗе» в двери киноконцертного зала «Космос» в центре Екатеринбурга, после чего поджег автомобиль.

Другие киносети пока не спешат следовать примеру «Формулы кино» и «Синема парк» (принадлежат Александру Мамуту). Опрошенные «Ведомостями» руководители сетей сообщили, что либо покажут «Матильду», либо примут решение о ее прокате позднее.

В своем заявлении Мединский пишет, что его ведомство до последнего старалось воздерживаться от вмешательства в скандал вокруг «Матильды». По его мнению, любая полемика о фильме до его выхода на экраны беспредметна. «Вдвойне абсурдна позиция граждан, которые «фильм не видели, но гневно осуждают» — и даже бравируют этим. Лично я фильм видел. Не буду обсуждать его содержание — это просто некорректно, пока его не увидят зрители. Но свидетельствую: в нем нет ничего оскорбительного ни для памяти Николая II, ни для истории российской монархии», - считает Мединский.

Прокатное удостоверение федерального образца — это единственный и исчерпывающий документ, который разрешает прокат на всей территории страны, указывает министр и напоминает, что фильму была присвоена категория «16+». «Это единственное предусмотренное законом ограничение на условия кинопроката. Любые намерения «инициативщиков» на местах «запретить показ», любые попытки давления на частные или муниципальные кинотеатры — это чистой воды беззаконие и цензура, которая впрямую запрещена Конституцией РФ», - предупреждает Мединский.

«У нас здоровое гражданское общество, у нас достаточно законных и эффективных механизмов общественного диалога. Идя на поводу у отрицающих закон «активистов», мы создаем опасный прецедент потакания безответственному кликушеству. Уважаемые работники киноотрасли, вы — профессионалы, люди дела. Вашу работу оценивает зритель, а заполошные сектанты-поджигатели — это клиенты других специализированных учреждений», - говорится в заявлении.

Министр попросил правоохранительные органы «жёстко пресечь давление со стороны «распоясавшихся активистов», «нагло именующих себя православными».