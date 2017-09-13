Большинство кинотеатров обещает показать «Матильду», несмотря на угрозы

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Очень страшное кино Евгений Разумный / Ведомости

В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма «Матильда» Алексея Учителя, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство объединенный сети «Синема парк» и «Формула кино» решило не показывать кинокартину, сообщила вчера сеть. Другие киносети этому примеру следовать не спешат. Учитель и гендиректор «Каропроката» Алексей Рязанцев (эта компания прокатывает «Матильду») вчера не ответили на звонки «Ведомостей».

Объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино» – крупнейшая киносеть в России, она принадлежит структурам Александра Мамута. Сеть управляет 75 кинотеатрами с 619 кинозалами, т. е. контролирует почти каждый седьмой кинозал в стране (данные «Невафильм Research» на 1 сентября 2017 г.). Лишившись проката в этих кинотеатрах, «Матильда» может недосчитаться пятой части сборов. По данным Фонда кино, на эту сеть приходится около 20% сборов фильмов в России и в среднем 18–19% кассы крупнейших российских картин.

«Матильда» уже стала самым скандальным российским фильмом. Это история о романе будущего императора России Николая II и польской балерины Матильды Кшесинской. Против проката картины выступают защитники Николая II, самая активная из которых – депутат Государственной думы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Она считает, что показ фильма нарушит закон, поскольку оскорбляет чувства верующих: Николай II и его семья признаны РПЦ святыми. Учитель возражает: фильм основан на реальных событиях, о которых сохранилось множество свидетельств. Против «Матильды» выступает и РПЦ. В начале года «царебожники» от лица организации «Христианское государство – Святая Русь» разослали кинотеатрам письма с угрозами поджечь кинотеатры, если те покажут «Матильду». Поклонская регулярно обращалась в Генеральную прокуратуру, требуя проверить Учителя, его студию, схему финансирования картины. В сентябре ранее состоявший на психиатрическом учете житель Ирбита Денис Мурашов въехал на «УАЗе» в двери киноконцертного зала «Космос» в центре Екатеринбурга, после чего поджег автомобиль.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал это преступление с протестом против демонстрации фильма «Матильда», СКР призвал «не тиражировать версии» до окончания расследования.

Как Ким Чен Ын запугал кинотеатры В конце 2014 г. многие кинотеатры в США после получения угроз отказались показывать фильм «Интервью» (The Interview) Сета Рогена и Эвана Голдберга. Фильм рассказывает о журналисте и его продюсере, которых приглашают взять интервью у Ким Чен Ына, ЦРУ хочет этим воспользоваться, чтобы убить лидера КНДР. Осенью 2014 г. правительство Северной Кореи пригрозило США санкциями, если фильм выйдет в прокат. В ноябре хакеры из группировки «Хранители мира» взломали серверы Sony Pictures, а позднее стали угрожать сотрудникам этой компании и кинотеатрам, если те покажут фильм. После того как кинотеатры одни за другим стали отказываться от «Интервью», студия Sony Pictures отменила широкий прокат и перенесла основную премьеру фильма в интернет, где картина собрала около $12 млн.

Два дня назад неизвестные подожгли два автомобиля рядом с московским офисом адвоката Учителя Константина Добрынина и разбросали листовки с лозунгом «За «Матильду» гореть». Поклонская после инцидента в Екатеринбурге осудила насилие, но заявила, что именно «отсутствие должной реакции чиновников на нарушение закона ведет к дальнейшим провокациям и нагнетанию обстановки». Ранее она обвиняла Минкульт в нарушении при выдаче «Матильде» прокатного удостоверения. Вчера Поклонская в Facebook призвала поклонников не совершать «противоправных действий». Представитель Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что акты насилия, связанные с фильмом «Матильда», не могут исходить от верующих людей: «Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались».

Прокат «Матильды» официально стартует 26 октября. Фильм уже показали на кинофестивале во Владивостоке, несколько сеансов картины должно было пройти в московском «Иллюзионе», но кинотеатр в последний момент отменил показы по «техническим причинам».

Гендиректор сети «Каро» Ольга Зинякова заявила «Ведомостям», что сеть пока не приняла решения по прокату «Матильды»: «Мы наблюдаем, как развивается ситуация». Гендиректор сети «Киномакс» Дмитрий Нартов сообщил, что сеть не будет отказываться от «Матильды», но максимально усилит меры безопасности в период проката картины. Директор крупнейшей региональной сети «Премьер-зал» Владимир Петелин также говорит, что сеть не отказывается от проката «Матильды». Представитель сети «Пять звезд» сообщил «Интерфаксу», что компания примет решение по фильму Учителя в конце сентября. Сеть «Люксор» еще в начале недели открыла продажу билетов на «Матильду».

Возможно, заявлением об отказе от «Матильды» Мамут пытается привлечь внимание чиновников к бездействию правоохранительных органов в истории с угрозами кинотеатрам, рассуждает сотрудник крупной сети. Руководитель другой сети также говорит о бездействии властей.

Представитель Минкультуры вчера пообещал прокомментировать ситуацию с «Матильдой», но к моменту сдачи номера этого не произошло.

Производственный бюджет «Матильды», следует из документов, опубликованных Поклонской, составляет 814 млн руб., из которых 280 млн предоставил государственный Фонд кино. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», отказались прогнозировать, сколько «Матильда» может собрать в прокате. «С таким информационным фоном это просто невозможно, сначала необходимо по крайней мере понять, сколько экранов отдадут кинотеатры под эту картину», – говорит руководитель отдела аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» Андрей Белый.