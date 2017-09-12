«Матильду» покажут в Госдуме 26 октября

Фильм Алексея Учителя «Матильда» покажут в Госдуме 26 октября, одновременно с выходом картины в широкий прокат. Информацию об этом подтвердил председатель думского комитета по культуре режиссер Станислав Говорухин.

«Поклонская, творя добро, из хороших, добрых побуждений вызвала к жизни отвратительные мракобесные силы», - сказал он. «Посмотрите, что началось», - добавил парламентарий. По его словам, фильм не является документальным, в нем присутствует фантазия создателей картины.

«Кому-то это понравится, кому-то нет. Фильм выйдет, посмотрите его и критикуйте сколько влезет», - сказал Говорухин, отметив, что он смотрел «Матильду» и кое-что ему понравилось. «С художественной точки зрения у меня претензий нет, а что касается исторических фактов, то я не кандидат исторических наук. Нормальное кино, ничего там такого нет», - сказал он.

По его словам, кроме дневников Матильды существует множество документальных материалов, есть воспоминания представителей царской фамилии, многие из которых были свидетелями романа Николая II с балериной Кшешснской. «Свидетельств огромное количество», - заключил Говорухин.