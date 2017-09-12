Адвокат Учителя попросил Генпрокуратуру проверить религиозные движения на причастность к поджогу

Адвокат режиссера Алексея Учителя подал заявление в Генпрокуратуру России. Он просит надзорное ведомство проверить религиозные движения «Сорок сороков» и «Христианское государство» на причастность к поджогу автомобилей вблизи его офиса.

«Я собираюсь подать заявление в Генеральную прокуратуру России для проверки движений "Сорок сороков" и "Христианское государство" на причастность к поджогу машин рядом с моим офисом», - рассказал сам адвокат Константин Добрынин. Помимо этого он нанял охрану для себя и членов своей семьи в связи с данным инцидентом.

Ранее стало известно, что в Староконюшенном переулке рядом с офисом Добрынина сгорели две машины. По факту поджога возбуждено уголовное дело. На фото, выложенных Добрыниным, есть изображение с надписью «За "Матильду" гореть».