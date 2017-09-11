Поджигатели авто у офиса адвоката Учителя разбросали листовки «за «Матильду» гореть»

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин заявил, что сегодня рядом с его офисом в столице неизвестные подожгли два автомобиля. «Ночью неизвестные пришли к офису, сожгли два автомобиля, припаркованных рядом с ним, и разбросали листовки с лозунгом "За "Матильду" гореть», – сказал он «Интерфаксу».

Адвокат заявил, что прибывшие на место представители правоохранительных органов зафиксировали факт случившегося.

По словам Добрынина, сгорели два кроссовера, которые не принадлежали никому из сотрудников коллегии адвокатов. «Это уже четвертый эпизод насильственных действий от сторонников Поклонской и противостояния "Матильде". В рамках этих действий правоохранительные, я считаю, лично зададут депутату Поклонской неприятные вопросы», – заявил он.

«Пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем происходит все это синхронно», – написал адвокат в своем Facebook.

В широкий прокат фильм «Матильда» выходит 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Самый громкий поджог, связанный с «Матильдой», произошел ровно неделю назад, 4 сентября. Рано утром состоящий на психиатрическом учете житель Ирбита Денис Мурашов пытался въехал на «УАЗе» в двери киноконцертного зала «Космос» в центре Екатеринбурга, после чего поджег автомобиль. Находившиеся в «УАЗе» бочка с бензином и газовые баллоны чудом не взорвались, но фойе выгорело полностью. Местные СМИ сразу же назвали основной версией следствия протест против фильма «Матильда». СКР говорит о «путаных и не вполне адекватных показаниях» задержанного и призывает «не тиражировать версии» до окончания расследования.

До этого неизвестные попытались поджечь здание киностудии Алексея Учителя в Петербурге. Режиссер также получал угрозы от активистов организации «Христианское государство – Святая Русь», которая требовала от кинотеатров отказаться от проката фильма «Матильда».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на минувшей неделе заявил, что в Кремле осуждают нападения, назвав их уродливыми проявлениями, которые «никоим образом не подлежат пониманию».