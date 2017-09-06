Защита чувств верующих перешла в нападение

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Ранним утром 4 сентября 2017 г. Денис Мурашов попытался устроить пожар в киноконцертном театре «Космос» в самом центре Екатеринбурга. Сначала он протаранил входную группу, а потом поджег машину, которая предусмотрительно была загружена газовыми баллонами и бочкой с горючим. На попавшем в сеть допросе он рассказывает, что весь предыдущий день провел в Храме-на-Крови, церкви на месте расстрела царской семьи, находящейся буквально в нескольких сотнях метров от места преступления. По информации из источников в правоохранительных органах, свой поступок Мурашов объяснил негодованием по поводу фильма «Матильда».

По любопытному совпадению 3 сентября, т. е. в тот самый день, который будущий поджигатель, по его словам, провел в православном храме, в Екатеринбурге прошла уже третья акция протеста жителей города против строительства нового собора: представители крупного бизнеса при поддержке врио губернатора и митрополита хотят построить его прямо на городском пруду, засыпав для такого дела его часть. Примечательно также, что за две недели до происшедшего врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев публично назвал противников строительства храма на пруду «общественными террористами».

Теперь представим себе, что было бы, если бы утром 4 сентября что-то попытался сжечь человек, принимавший участие в акциях против строительства храма. Почему-то кажется, что дело получило бы колоссальный резонанс и «общественных террористов» переквалифицировали бы в обычных. Но в случае Мурашова официальные комментаторы (управление СКР по Свердловской обл.) и близкие к власти СМИ предпочитают акцентировать внимание на психическом нездоровье Мурашова, хотя в любом случае сам он и ранее вполне осмысленно излагал свои претензии к фильму «Матильда».

Естественно, здесь нельзя не вспомнить и поджог офиса Алексея Учителя в Петербурге в ночь с 30 на 31 августа на фоне непрекращающейся травли его со стороны радикального крыла православной общественности. Идеологическую связь екатеринбургского и петербургского инцидентов подчеркивает и сам Учитель, призвавший власти остановить моральных вдохновителей и организаторов этой волны террора.

Идеологи, между прочим, и не пытаются скрываться. Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на замечание главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана в свой адрес обвинила его в оскорблении чувств верующих. Поздно вечером в понедельник екатеринбургская епархия разослала свое официальное заявление, в котором сделала крайними в создавшейся ситуации не тех, кто уже много месяцев разжигает страсти на ровном месте, а создателей фильма: «...констатируем, что цивилизованный диалог, связанный с выходом фильма «Матильда», отсутствует, что создает потенциал для развития конфликтов, связанных с нежеланием авторов фильма слышать обеспокоенности верующих людей».

Власть делает вид, будто ничего тревожного не происходит. Между тем использование «обеспокоенностей верующих людей» для демонстрации своих мобилизационных возможностей или лоббирования своих интересов различными претендентами на духовное лидерство или политические дивиденды превращается проблемой не только для гражданского общества, но и для самой власти. Побочными жертвами нагнетания религиозной экзальтации становятся психически нестабильные люди, которые воспринимают метафоры буквально. Мы видим, к чему это приводит, и страшно подумать, сколько еще таких людей внимает подстрекательским речам и что придет им в головы завтра.

На фоне всего происходящего попытки государства объявить экстремистами и террористами политических оппонентов режима выглядят уж совсем нелепо: сторонники Алексея Навального не готовят и не проводят теракты, а решительно разгоняемые властью уличные акции оппозиции проходят гораздо более мирно, чем массовый несанкционированный митинг у посольства Мьянмы в воскресенье.

Может быть, пришло время хотя бы часть той энергии, которая тратится на противодействие политическим оппонентам власти, потратить на борьбу с теми, кто действительно провоцирует экстремизм и терроризм? Тем более что они не прячутся, а вполне вольготно себя чувствуют в тени ставших неприкасаемыми для критики государственных и религиозных структур.

Автор – политолог, Екатеринбург