Из «Матильды» возгорелось пламя
Ну да, именно так: донагнетались.
Рано утром в понедельник состоящий на психиатрическом учете житель Екатеринбурга безуспешно пытался въехать на «УАЗе» в фойе киноконцертного зала «Космос» в центре города, после чего поджег автомобиль. Находившиеся в «УАЗе» бочка с бензином и газовые баллоны чудом не взорвались, но фойе выгорело полностью. По данным местных СМИ, основной версией следствие считает протест против фильма «Матильда», хотя в этом кинотеатре он даже не анонсировался. СКР говорит о «путаных и не вполне адекватных показаниях» задержанного и призывает «не тиражировать версии» до окончания расследования. Но журналисты уже обнаружили в интернет-аккаунтах поджигателя «сообщения псевдоправославного толка», в том числе о «сатанинских» проявлениях в российской жизни.
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