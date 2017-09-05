Детали / Цитата недели
Статья опубликована в № 4400 от 05.09.2017 под заголовком: Цитата недели

Из «Матильды» возгорелось пламя

Конфликт вокруг фильма Алексея Учителя перешел из холодной фазы в горячую
Похоже, что поджог ККТ «Космос» в Екатеринбурге все-таки из-за «Матильды». Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской.
Евгений Ройзман, мэр Екатеринбурга

Ну да, именно так: донагнетались.

Рано утром в понедельник состоящий на психиатрическом учете житель Екатеринбурга безуспешно пытался въехать на «УАЗе» в фойе киноконцертного зала «Космос» в центре города, после чего поджег автомобиль. Находившиеся в «УАЗе» бочка с бензином и газовые баллоны чудом не взорвались, но фойе выгорело полностью. По данным местных СМИ, основной версией следствие считает протест против фильма «Матильда», хотя в этом кинотеатре он даже не анонсировался. СКР говорит о «путаных и не вполне адекватных показаниях» задержанного и призывает «не тиражировать версии» до окончания расследования. Но журналисты уже обнаружили в интернет-аккаунтах поджигателя «сообщения псевдоправославного толка», в том числе о «сатанинских» проявлениях в российской жизни.

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