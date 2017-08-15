Кино отдельно, святые отдельно
Однако сколько неприятностей может доставить одна настойчивая женщина! Мало кто сначала обратил внимание на заявления депутата Государственной думы Натальи Поклонской о том, что фильм «Матильда» Алексея Учителя необходимо запретить к прокату в России. Эту историю романа между российским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской бывший прокурор Крыма назвала не иначе как «оскорблением святынь». Ведь Николай II канонизирован Русской православной церковью (РПЦ) и нельзя так глумиться над жизнью святого мученика.
Для Поклонской образ Николая II – настоящий пунктик. В 2016 г. она даже вышла с иконой царственного мученика на шествие «Бессмертный полк». Лик императора среди погибших во время Великой Отечественной войны солдат, да еще и в руках действующего прокурора смотрелся крайне удивительно. Так что когда Поклонская, уже депутат, с такой же серьезностью сообщила, что даже не икона, а бюст Николая II в Симферополе замироточил, уже почти никто не вздрогнул. Будто молча решили: бывают у российских прокуроров-депутатов причуды и похуже.
Но вот маховичок раскрутился – и теперь от запросов Поклонской по «Матильде» уже совсем не в шутку вынуждены отбиваться бывшие коллеги и чиновники. Генеральная прокуратура – так как ничего не делает, чтобы остановить святотатство, и не проверяет, почему государственные деньги были потрачены на кощунственный фильм, а только занимается отписками. РПЦ – потому что воздерживается от официальных оценок фильма, а критикуют «Матильду» только отдельные священники. Теперь и министру культуры Владимиру Мединскому придется доказывать, что он не подрывает культурные и духовные основы России, разрешая прокат «Матильды».
Министерство культуры заявило, что воздерживается от идеологических и религиозных оценок и что оценить фильм должен зритель. Для Поклонской такое решение – пособничество экстремизму в чистом виде. Только представьте себе: Мединский внезапно оказался в роли экстремиста и противника традиционных ценностей.
Причем отбиваются от Поклонской очень аккуратно. Ни одного резкого слова против, только приглашения сначала посмотреть фильм целиком, а потом уже судить. Во-первых, суровый и красивый прокурор – один из главных символов «Крымнаша». Во-вторых, сложно загнать обратно в загон только разгулявшегося зверя под названием «оскорбление чувств верующих». Ну как же можно взять да и грубо сообщить очень-очень верующей Поклонской, что святые отдельно, а кино отдельно? Лучше переждать.