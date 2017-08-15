Кино отдельно, святые отдельно

В России цензура запрещена. Предлагаем дождаться премьеры «Матильды» – пусть картину оценит зритель. Вячеслав Тельнов, директор департамента кинематографии Министерства культуры РФ

Однако сколько неприятностей может доставить одна настойчивая женщина! Мало кто сначала обратил внимание на заявления депутата Государственной думы Натальи Поклонской о том, что фильм «Матильда» Алексея Учителя необходимо запретить к прокату в России. Эту историю романа между российским императором Николаем II и балериной Матильдой Кшесинской бывший прокурор Крыма назвала не иначе как «оскорблением святынь». Ведь Николай II канонизирован Русской православной церковью (РПЦ) и нельзя так глумиться над жизнью святого мученика.

Для Поклонской образ Николая II – настоящий пунктик. В 2016 г. она даже вышла с иконой царственного мученика на шествие «Бессмертный полк». Лик императора среди погибших во время Великой Отечественной войны солдат, да еще и в руках действующего прокурора смотрелся крайне удивительно. Так что когда Поклонская, уже депутат, с такой же серьезностью сообщила, что даже не икона, а бюст Николая II в Симферополе замироточил, уже почти никто не вздрогнул. Будто молча решили: бывают у российских прокуроров-депутатов причуды и похуже.

Но вот маховичок раскрутился – и теперь от запросов Поклонской по «Матильде» уже совсем не в шутку вынуждены отбиваться бывшие коллеги и чиновники. Генеральная прокуратура – так как ничего не делает, чтобы остановить святотатство, и не проверяет, почему государственные деньги были потрачены на кощунственный фильм, а только занимается отписками. РПЦ – потому что воздерживается от официальных оценок фильма, а критикуют «Матильду» только отдельные священники. Теперь и министру культуры Владимиру Мединскому придется доказывать, что он не подрывает культурные и духовные основы России, разрешая прокат «Матильды».

Министерство культуры заявило, что воздерживается от идеологических и религиозных оценок и что оценить фильм должен зритель. Для Поклонской такое решение – пособничество экстремизму в чистом виде. Только представьте себе: Мединский внезапно оказался в роли экстремиста и противника традиционных ценностей.

Причем отбиваются от Поклонской очень аккуратно. Ни одного резкого слова против, только приглашения сначала посмотреть фильм целиком, а потом уже судить. Во-первых, суровый и красивый прокурор – один из главных символов «Крымнаша». Во-вторых, сложно загнать обратно в загон только разгулявшегося зверя под названием «оскорбление чувств верующих». Ну как же можно взять да и грубо сообщить очень-очень верующей Поклонской, что святые отдельно, а кино отдельно? Лучше переждать.