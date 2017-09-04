Поджог кинотеатра в Екатеринбурге связали с «Матильдой»

Медиа-группа «Сова» / МЧС России по Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман связал сегодняшний поджог киноконцертного зала «Космос» с нагнетанием истерии вокруг фильма «Матильда» о романе Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. «Похоже, что поджог ККТ "Космос" в Екб все-таки из-за "Матильды". Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской», – написал Ройзман в своем Twitter.

О том, что поджог «Космоса» может быть связан с «Матильдой», написал и координатор избирательной кампании Алексея Навального Леонид Волков, а сам Навальный счел произошедшее терактом. О том, что версия «Матильды» отрабатывается следствием как основная, сообщила «КП-Екатеринбург». «Основная версия – Денис Мурашов решил сжечь кинотеатр в качестве протеста против фильма «Матильда», – пишет газета со ссылкой на источник в следствии.

СКР по Свердловской области призвал блогеров и СМИ не тиражировать версии произошедшего до результатов расследования. «К настоящему времени установить причины и мотивы совершенного им [Денисом М.] деяния не удается, так как задержанный дает путаные и не вполне адекватные показания», – сообщил СКР. У следствия возникли сомнения во вменяемости подозреваемого.

Подзреваемый и подстрекатели

Подозреваемому Денису Мурашову 39-лет, он состоит на психиатрическом учете. В его аккаунтах в соцсетях нашлись сообщения псевдоправославного толка, в том числе о сатанинском характере электронных документов и однополых браков. КП сообщает, что Мурашов был близок к уральской секте псевдосвятого «Славика Крашенинникова».

В начале 2017 г. организация «Христианское государство – Святая Русь» (ХГСР) разослала директорам российских кинотеатров письма, угрожающие поджогом за показ «Матильды»: фильм якобы оскорбляет чувства верующих. «Если выйдет фильм "Матильда", кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди», – говорилось в письме. РПЦ тогда же заявила, что ХГСР не имеет отношения к церкви.

ХГСР уже открестилась от поджога «Космоса». «Мы и сами были порядком удивлены этим поджогом, ибо хотя и ожидали в скором времени чего-то подобного, <...> однако же не предполагали, что инциденты могут начаться уже сейчас. Не исключаем того варианта, что поджоги были совершены с целью провокации, теми же самыми силами, что и заказали х/ф «Матильда» к столетию кровавого переворота в России», – говорится в заявлении организации.

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, самый решительный противник «Матильды», пока не прокомментировала пожар в Екатеринбурге.

Поджог без «Матильды»

Сообщение о возгорании автомобиля у входа в киноконцертный зал «Космос» в самом центре Екатеринбурга, напротив храма на месте расстрела царской семьи Романовых, поступило в оперативные службы около 6 часов утра по местному времени. Пожарные прибыли на место через 6 минут и за полчаса потушили пожар площадью 30 кв. м. Пожарные извлекли из машины бочки с бензином и три больших газовых баллона, которые не успели взорваться. Сгорела вся входная группа кинотеатра с колоннадой и двери фойе.

На кадрах с камер наблюдения видно, что «УАЗ»-«буханка» на небольшой скорости в 5.39 утра въезжает в двери кинотеатра, из него выливается жидкость, а затем водитель, находясь рядом с машиной, сам поджигает авто «коктейлем Молотова». Местные СМИ сообщили, что поджигатель, Денис Мурашов из Ирбита, сам обратился в травмпункт с жалобами на ожоги, он доставлен в одну из городских больниц.

СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога), максимальная санкция статьи – 5 лет заключения.

«Космос» был основной площадкой Второго Уральского открытого фестиваля российского кино, показы конкурсной программы в пострадавшем здании отменены. Заметим, что сегодняшняя программа в «Космосе» открывалась китайским фильмом «Убийца», «Матильда» в программе не присутствует вообще.