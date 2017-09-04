«УАЗ» протаранил двери кинотеатра в Екатеринбурге
Автомобиль был набит бочками с бензином и газовыми баллонами
4 сентября в 5.39 утра «УАЗ» на небольшой скорости въехал в двери кинотеатра в Екатеринбурге
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По данным местных СМИ, в автомобиле находились бочки с бензином и газовые баллоны. На кадрах камер наблюдения видно, что водитель, находясь рядом с машиной, сам поджигал авто «коктейлем Молотова»
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Сообщение о возгорании входа в «Космос» и «УАЗа» поступило в оперативные службы около 6 часов утра по местному времени
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«Пожарные МЧС незамедлительно приступили к локализации огня, в течение 30 минут огонь был потушен. Площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров... Пострадавших не имеется», - сообщил СКР. Сгорела входная группа кинотеатра с колоннадой и двери фойе. Ущерб самому зданию незначительный
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Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога), подозреваемый поджигатель – 39-летний житель города Ирбита, состоящий на психиатрическом учете, сообщил СКР по Свердловской области
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«В связи с тем что у мужчины имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц», – пишет СКР
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Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев взял под личный контроль работу по ликвидации последствий инцидента
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По данным «Интерфакс-Урал», «Космос» был основной площадкой Второго Уральского открытого фестиваля российского кино. Показы конкурсной программы отменены до пятницы. Сегодняшняя программа в «Космосе» открывалась китайским фильмом «Убийца»
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