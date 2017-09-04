Безопасность и право

«УАЗ» протаранил двери кинотеатра в Екатеринбурге

Автомобиль был набит бочками с бензином и газовыми баллонами
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