Задержан въехавший в кинотеатр в Екатеринбурге поджигатель

Задержан человек, въехавший сегодня утром в двери кинотеатра «Космос» в центре Екатеринбурга на «УАЗе», после чего в здании начался пожар. «Космос» вынужден отменить показ фильмов программы Уральского открытого фестиваля российского кино.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога), подозреваемый поджигатель – 39-летний житель города Ирбита, состоящий на психиатрическом учете, сообщил СКР по Свердловской области. «В связи с тем что у мужчины имеются обширные ожоги, в настоящее время он доставлен в одну из городских больниц», – пишет СКР.

Сообщение о возгорании входа в «Космос» и «УАЗа» поступило в оперативные службы около 6 часов утра по местному времени. «Пожарные МЧС незамедлительно приступили к локализации огня, в течение 30 минут огонь был потушен. Площадь пожара составила порядка 30 кв. м. Пострадавших не имеется», – сообщил СКР. Сгорела входная группа кинотеатра с колоннадой и двери фойе. Ущерб самому зданию незначительный.

На кадрах камер наблюдения видно, что «УАЗ»-«буханка» на небольшой скорости в 5.39 утра въезжает в двери кинотеатра, из него выливается жидкость, а затем водитель, находясь рядом с машиной, сам поджигает авто «коктейлем Молотова». По данным местных СМИ, в автомобиле находились бочки с бензином и газовые баллоны. Znak.com сообщил, что вероятный поджигатель сам обратился в травмпункт с жалобами на ожоги.

По данным «Интерфакс-Урал», «Космос» был основной площадкой Второго Уральского открытого фестиваля российского кино. Показы конкурсной программы отменены до пятницы. Сегодняшняя программа в «Космосе» открывалась китайским фильмом «Убийца».

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