Песков назвал экстремистскими поджоги машин у офиса адвоката Учителя

Поджоги автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя - Константина Добрынина - это экстремистские проявления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, это уродливые проявления той самой дискуссии, которая ведется вокруг картины (фильм "Матильда"). Это экстремистские проявления, которые не могут не подлежать самому суровому осуждению», - сказал он. Песков добавил, что «вопрос профилактики и предотвращения подобных экстремистских и хулиганских выходок лежит в плоскости наших органов охраны правопорядка».

Добрынин ранее сообщил, что в понедельник утром рядом с его офисом в Москве неизвестные подожгли два автомобиля, которые не принадлежали никому из сотрудников коллегии адвокатов. «Ночью неизвестные пришли к офису, сожгли два автомобиля, припаркованных рядом с ним, и разбросали листовки с лозунгом "За "Матильду" гореть», – сказал он «Интерфаксу».

Это не первый случай поджога, связанного с «Матильдой». Режиссер также получал угрозы от активистов организации «Христианское государство – Святая Русь», которая требовала от кинотеатров отказаться от проката фильма «Матильда». На прошлой неделе Песков заявил, что в Кремле осуждают нападения, назвав их уродливыми проявлениями, которые «никоим образом не подлежат пониманию».

Выход фильма «Матильда» в широкий прокат запланирован на 26 октября. В нем рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина вызвала широкий резонанс, в частности, против нее активно выступает депутат Госдумы Наталья Поклонская.