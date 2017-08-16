Наталье Поклонской грозят уголовным делом за борьбу с «Матильдой»
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Бывший сенатор, старший партнер Pen & Paper и адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил депутату Госдумы и бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской предостережение, в котором пригрозил, что может инициировать отзыв у нее мандата и привлечь к уголовной ответственности из-за ситуации вокруг фильма «Матильда» (его премьера намечена на 26 октября). В действиях Поклонской есть прямое нарушение закона о статусе депутата – он может отправить не любой запрос и вправе адресовать его только генпрокурору, объясняет Добрынин: «[Депутату] запрещается вмешиваться в деятельность правоохранительных органов. Значит, после того как прокуратура дала правовую оценку, а в случае с «Матильдой» она ее дала, депутат не имеет права настаивать на другой правовой оценке. Это ему прямо запрещено». Ранее прокурор Крыма Олег Камшилов объявил недействительным инициированное Поклонской предостережение прокуратуры Симферополя, запретившей городским кинотеатрам показывать трейлер фильма.
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