Возбуждено уголовное дело по факту поджога автомобилей у офиса адвоката Учителя

По факту возгорания двух автомобилей у офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Дело возбуждено по признакам преступления по ст. 167 УК России - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Расследованием занимается следственное управление УВД по ЦАО Москвы.

Ранее адвокат Учителя Добрынин рассказал, что вблизи его офиса в Староконюшенном переулке неизвестные подожгли два автомобиля. Преступники оставили рядом с автомобилями листовки с лозунгом «За "Матильду" гореть».

Два сгоревших кроссовера не принадлежали никому из сотрудников коллегии адвокатов.