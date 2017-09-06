В Кремле осудили связанные с «Матильдой» нападения на студии и кинотеатры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осуждают нападение на киностудию и атаку на кинотеатр в Екатеринбурге. «Нападение на студию или какие-то атаки на кинотеатры - это скорее предмет не для заинтересованности Кремля, а предмет для вовлеченности наших правоохранительных органов, потому что это является актом хулиганства, вандализма и т. д.», - сказал Песков.

Он назвал такие нападения уродливыми проявлениями, которые «никоим образом не подлежат пониманию». «Никаких сомнений, что эти акты, конечно, будут пресекаться, я думаю, ни у кого нет и не должно быть», - подчеркнул он.

Ранее неизвестные попытались поджечь здание киностудии Алексея Учителя в Петербурге. Режиссер также получал угрозы от активистов организации «Христианское государство — Святая Русь», которая требовала от кинотеатров отказаться от проката фильма «Матильда». В Кремле их назвали «анонимными экстремистами».

В понедельник житель Екатеринбурга пытался въехать на УАЗе в фойе киноконцертного зала «Космос», после чего поджег автомобиль. По данным СМИ, основной версией следствие считает протест против картины Учителя.